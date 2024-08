18 Tage lang haben Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in 32 Sportarten um Medaillen gekämpft, 329 Olympiasieger sind gekürt worden – und nun ist Olympia in Paris vorbei. Wie also werden diese Sommerspiele in Erinnerung bleiben? Wie ist die Leistung der Deutschen einzuschätzen? Welche Schattenseiten gab es bei aller Euphorie? Und wie wird sich alles in Richtung Los Angeles 2028 entwickeln – wenn eine Veränderung schon feststeht: Thomas Bach wird nicht mehr an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees stehen.