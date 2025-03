Sportpolitik:Kritik an Sicherheitsmaßnahmen bei Olympia 2024

Die Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Olympischen Spiele 2024 in Paris waren in Teilen „diskriminierend“ oder gar „rechtswidrig“. Zu diesem Schluss kommt ein dreiköpfiges Gremium aus Menschenrechtsexperten, das im Auftrag der Vereinten Nationen (UN) das Großevent in Frankreichs Hauptstadt im vergangenen Sommer analysiert hat und die Ergebnisse am Dienstag veröffentlichte.