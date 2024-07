Olympische Spiele in Paris

329 Entscheidungen in 28 Sportarten: Der Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Von Marko Zotschew

In 28 Sportarten werden bei den Olympischen Spielen in Paris Medaillen vergeben. Insgesamt warten auf die Athleten 329 Entscheidungen, das sind zehn weniger als bei den letzten Spielen in Tokio.

Olympia 2024 in Paris: Der Medaillenspiegel

Deutsche Medaillengewinner