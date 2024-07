Die Ausrichter der Sommerspiele in Paris präsentieren dem Publikum diesmal nur die Illusion einer Flamme.

Von Katharina Erschov

Es war der spektakuläre Abschluss einer bildgewaltigen Eröffnungsfeier: Die Schale mit dem olympischen Feuer stieg an einem Ballon in die Luft und blieb in sechzig Meter Höhe stehen, goldgelb leuchtend über dem nächtlichen Paris. Wer sich fragte, wer eine brennende Schale über den Dächern der Hauptstadt verantworten konnte, nahm möglicherweise überrascht zur Kenntnis: Das diesjährige olympische Feuer lodert nicht, es ist elektrisch.