Schwimmen: Falls die Seine sauber genug ist, gehen die Schwimmerinnen Leonie Beck und Leonie Märtens (Schwester von Olympiasieger Lukas) bereits ab 7:30 Uhr auf die zehn Kilometer. Beck wurde in Tokio noch Fünfte, eine Medaille ist dieses Mal ein realistisches Ziel.

Klettern: Ab 12:50 Uhr klettern die Speed-Männer um die erste olympische Medaille in der Geschichte dieser jungen Sportart. Bei den Frauen gewann die Polin Aleksandra Miroslaw.

Kanu: Drei Finalläufe stehen ab 13:30 Uhr auf dem Programm. Bereits am Morgen entscheidet sich in den Halbfinalläufen, wer dann um die Medaillen paddeln kann. In Tokio gewann der deutsche Männer-Vierer Gold.

Wasserspringen: Europameister Moritz Wesemann steht 15 Uhr im Finale vom Drei-Meter-Brett. Favorisiert sind natürlich die Chinesen.

Kitesurfen: Die Sportart feiert ab 15.40 Uhr ihre Premiere bei Olympia. Für Deutschland sind Leonie Meyer und Jannis Maus dabei.

Beachvolleyball: Holt Deutschland wieder eine Medaille auf Sand? Das Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler spielt ab 18 Uhr um den Einzug ins Finale unterm Eiffelturm.

Bahnrad: Im Velodrom hat das deutsche Team in Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich gleich zwei Medaillenkandidatinnen. Ab 19.01 Uhr startet das Finale im Keirin.

Tischtennis: Geht der Lauf der deutschen Frauen und insbesondere der von Annett Kaufmann weiter? Im Halbfinale trifft die deutsche Tischtennismannschaft nach ihrem Sieg gegen Indien ab 20 Uhr auf Japan.

Basketball: Drei Medaillen binnen drei Jahren – das ist das Ziel der DBB-Männer, seitdem 2021 Gordon Herbert als Bundestrainer übernahm. Und der Kanadier hat seine forsche Ansage bisher mit enormen Erfolgen untermauert. EM-Bronze 2022, WM-Titel 2023 und nun das olympische Halbfinale. Gegen Frankreich haben die Deutschen in der Vorrunde bereits herausragend gespielt – um 17.30 Uhr wollen die Gastgeber Revanche. Apropos herausragend: Ihr längster Mann ist Victor Wembanyama, er misst 2,24 Meter.

Leichtathletik: Wenn es im DLV-Team eine Goldkandidatin gibt, dann Malaika Mihambo. Die Weitspringerin will im Finale am Abend ihren Titel von Tokio verteidigen, dafür braucht sie ein paar richtig weite Sätze. Um 20 Uhr steigt der Springer-Showdown im Stadion von St. Denis. Auch Julian Weber hofft auf eine Medaille, Gold wäre jedoch eine Sensation. Der Speerwerfer startet ab 20:25 Uhr.

Hockey: Ein olympisches Finale spielt man nicht alle Tage, deshalb ist es ein besonderer Tag für die deutschen Hockey-Männer. Sie wollen im Klassiker gegen Europameister Niederlande das erste Gold seit 2012. Los geht’s um 19 Uhr – und wenn man sich die bisherigen Auftritte anschaut, könnte es wieder nervlich aufreibend werden.