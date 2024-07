Aufholjagd der deutschen Volleyballer wird nicht belohnt

Georg Grozer und Co. wischten die Enttäuschung nach einem packenden Fight schnell beiseite, unmittelbar nach dem 2:3-Drama gegen die USA schworen sich die deutschen Volleyballer noch auf dem Parkett auf das Gruppenfinale gegen Argentinien ein - gegen den Olympia-Dritten von Tokio spielen sie am Freitag um das Viertelfinale.



„Jetzt haben wir ein richtiges Endspiel. Und das macht am meisten Spaß“, sagte Mittelblocker Anton Brehme. Trotz der knappen Niederlage gegen den dreimaligen Olympiasieger kann sich das DVV-Team auf ihr erstes „Finale“ freuen, die Form stimmt. „Ich denke, mit dieser Leistung können wir sehr, sehr vielen Mannschaften noch sehr, sehr große Probleme bereiten“, sagte Kapitän Lukas Kampa.



Leidenschaft, Wille, Gier: Mit einer Vorstellung wie am Dienstag in Paris ist für Grozer und Co. auch gegen die Südamerikaner etwas drin. Weil sie gegen die USA erneut ihre enormen Comeback-Qualitäten unter Beweis stellten. „Wir haben einen Punkt mitgenommen, was in dieser Gruppe sehr wichtig ist“, sagte Führungsspieler Grozer. Die Deutschen kämpften sich in der zweiten Vorrundenpartie nach 0:2-Satzrückstand zurück und konnten vom zweiten Sieg im zweiten Spiel träumen. Am Ende aber hieß es nach 1:51 Stunden 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15). „Ich bin stolz, dass wir wieder diese Moral bewiesen haben“, sagte Kampa.





Trotz Niederlage: Deutschland hat weiter Chancen aufs Viertelfinale

Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen den Weltranglistenzweiten Japan (3:2) suchte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes vor allem gegen die wuchtige Angriffs-Power der USA lange vergebens ein Mittel, Matthew Anderson nutzte mit seinen überragenden Schmetterbällen die Lücken in der deutschen Abwehr eiskalt aus. Allein der 37-Jährige kam am Ende auf 14 Punkte, Torey Defalco steuerte beim zweiten Sieg in Serie für die USA gar 18 Zähler bei.



Auf der anderen Seite konnte die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski ihr Spiel erst später in der Partie durchdrücken, auch Grozer und Kampa erwischten nicht ihren besten Tag. Am Ende fehlte auch die Kraft. Dennoch: Bei der Olympia-Rückkehr nach zwölf Jahren hat das deutsche Team weiter Chancen auf das Viertelfinale. Zum Abschluss der Gruppe C kommt es am Freitag (9.00 Uhr) zum „Endspiel“ gegen Argentinien. Nur die ersten zwei Teams in den drei Vierergruppen qualifizieren sich sicher für die K.-o.-Runde, dazu kommen die zwei besten Gruppendritten.