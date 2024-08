Triathletin erkrankt, Belgien verzichtet auf Mixed-Staffel

Wegen einer Erkrankung der Athletin Claire Michel hat Belgiens Nationales Olympisches Komitee BOIC die Teilnahme seines Triathlon-Teams an der Mixed-Staffel am Montag (8.00 Uhr) abgesagt. Michel war am Mittwoch im Einzelwettbewerb mit dem Schwimmen in der Seine an den Start gegangen. Am Sonntag wurde sie in die Poliklinik im Olympischen Dorf gebracht, befindet sich nach Angaben des BOIC aber schon wieder auf ihrem Zimmer im Athletendorf.



Zu medizinischen Details bezog das belgische NOK keine Stellung, übte aber Kritik an den Abläufen der bisherigen Triathlon-Wettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris. „Das COIB und Belgian Triathlon hoffen, dass daraus Lehren gezogen werden für die nächsten Triathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen“, heißt es in der Stellungnahme: „Wir denken dabei an die Garantie der Trainingstage, der Wettkampftage und des Wettkampfformats, die im Vorfeld geklärt werden müssen und dafür sorgen, dass es keine Unsicherheiten für die Athleten, das Umfeld und die Fans gibt.“



Die 35-jährige Michel war im Einzel 38. geworden. Der Wettkampf stand wegen der schlechten Wasserqualität der Seine auf der Kippe, konnte aber durchgeführt werden, nachdem sich die Werte verbessert hatten. Die Staffel am Montag (8.00 Uhr) soll wie geplant stattfinden. Das teilten das Organisationskomitee der Sommerspiele und der Triathlon-Weltverband (World Triathlon) knapp zehn Stunden vor dem Start mit. „Die neuesten Analyseergebnisse bestätigen, dass sich die Wasserqualität der Seine am Triathlonstandort in den letzten Stunden verbessert hat. Und die vorausschauenden Analysen deuten darauf hin, dass die Wasserqualität innerhalb der von World Triathlon akzeptierten Grenzen liegen wird“, heißt es in dem Statement. Am Sonntag war das letzte angesetzte Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt worden.