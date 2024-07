Wasserspringen: Um 11 Uhr beginnt das Finale im Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm, bei den Männern haben es die Deutschen Timo Barthel (Halle) und Jaden Eikermann (Aachen) geschafft, die Aussicht auf eine Medaille aufrecht zu erhalten. Als Favoriten gelten die Chinesen Lian Junjie und Yang Hao.

Basketball: Die deutschen Frauen sind erstmals überhaupt bei Olympia dabei, was auch an einer enormen Steigerung in den vergangenen Jahren liegt. Mit Spielerinnen wie Leonie Fiebich oder Satou Sabally hat das DBB-Team mittlerweile auch namhafte WNBA-Akteurinnen im Kader, die in den USA ihr Geld verdienen. Doch Sabally war zuletzt lange verletzt, am Sonntag ging es ihr nach Angaben ihrer ebenso im Kader vertretenen Schwester Nyara „nicht so gut“. Wie sich das Team gegen die starken Belgierinnen, amtierende Europameisterinnen, präsentiert? Gibt’s ab 13:30 Uhr zu sehen.

Reiten: Nach dem Sturz von Christoph Wahler ist eine Teammedaille in der Vielseitigkeit für die Deutschen Geschichte – dafür gab es satte 200 Minuspunkte. Um 15 Uhr könnte es dafür eine Einzelmedaille geben. Zu den Favoriten zählt Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, mit einem fehlerlosen Springen wäre ihm Gold nicht mehr zu nehmen. Der 41-Jährige könnte als erster Vielseitigkeitsreiter überhaupt das dritte Olympia-Gold im Einzel nach London 2012 und Rio 2016 gewinnen. Außerdem tritt die Olympiasiegerin von 2021 an, Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel. Als 14. im Ranking bestehen für sie aber kaum noch Hoffnungen auf ihre insgesamt dritte Olympia-Medaille.

Mountainbike: Um 14.10 Uhr beginnt der entscheidende Lauf im Cross-Country der Männer. Aus Deutschland sind Luca Schwarzbauer und Julian Schelb dabei. Hier rechnet sich der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) eine kleine Medaillenchance aus. Schwarzbauer startet aus der ersten Reihe, was bei dem anfangs engen und schnellen Kurs von Vorteil ist.

Judo: Auf die Matte geht bei den Frauen bis 57 kg um 16.40 Uhr Pauline Starke aus Hannover, bei den Männern in der Klasse bis 73 kg um 16.58 Uhr Igor Wandtke, ebenfalls aus Hannover.

Kanu/Slalom: Ricarda Funk hat die anvisierte Medaille deutlich verpasst, für Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis geht der Kampf ums Podest am Montag los. Der 34 Jahre alte Augsburger könnte am Nachmittag (17.20 Uhr) seinen olympischen Medaillensatz komplettieren. In Tokio holte er Bronze, in London Silber.

Hockey: Gegen Japan gewannen die deutschen Hockey-Frauen, doch der wirklich schwere Gegner wartet am Montag um 19.45 Uhr: Die Niederlande, Goldfavorit. Danach folgen noch Matches gegen Belgien, China und Frankreich.

Beachvolleyball: Nachdem am Sonntag Svenja Müller und Cinja Tillmann gut vorgelegt haben mit ihrem 2:0-Sieg gegen die Französinnen Clemence Vieira und Aline Chamereau, sind am Montagabend (21 Uhr) Laura Ludwig und Louisa Lippmann an der Reihe. Sie treffen mit Lezana Placette und Alexia Richard ebenfalls auf ein Duo aus dem Gastgeberland. Ludwig weiß schon, wie es sich anfühlt, eine Olympia-Medaille zu gewinnen: 2016 holte sie Gold mit Kira Walkenhorst.

Schwimmen: Auch die Schwimmwettbewerbe ziehen sich in den Abend. Nach der ersten deutschen Goldmedaille bei diesen Sommerspielen durch Lukas Märtens, könnte er auch auf den 200 Meter Freistil auf dem Podium landen. Der Wettkampf ist für 20.40 Uhr angesetzt. Außer ihm startet hier vom deutschen Team noch Rafael Miroslaw (Hamburg).