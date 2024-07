Die große deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber hat vor ein paar Tagen bei Instagram erklärt, dass das olympische Tennisturnier das allerletzte ihrer Karriere sein würde. „#Paris2024 wird die Ziellinie der unglaublichsten Reise sein, von der ich je hätte träumen können“, schrieb sie, das klang dankbar und ein bisschen sentimental.

Kein schlechtes Zeichen, wenn das die prägenden Gefühle auf der Zielgeraden sind: Kerber hat drei Grand Slams gewonnen, war Deutschlands Sportlerin des Jahres. Zuletzt hat sie sich eine Auszeit gegönnt nach der Geburt ihrer Tochter. Wollte noch mal angreifen und verlor dann bei den Australian Open, den French Open und in Wimbledon in der ersten Runde. Ein Hinweis, dass es tatsächlich vorbei ist. Wer 34 Wochen lang die Nummer eins der Welt war, der geht nicht gerne dauernd durch die Hintertür. Wobei: So richtig vom Karriereende überzeugen kann man sich selbst dann doch nur schwer. Schöner Satz dazu von Angelique Kerber: „Obwohl es tatsächlich die richtige Entscheidung sein könnte, wird es sich nie so anfühlen.“

Detailansicht öffnen Faire Verliererin: Naomi Osaka gratuliert Angelique Kerber. (Foto: Violeta Santos Moura/Reuters)

Es war also angerichtet für den Abschied, erste Runde bei Olympia gegen die Japanerin Naomi Osaka. Court Philippe-Chatrier, Roland Garros. Sie spielen auf dem roten Sand der French Open, nicht gerade Kerbers Lieblingsbelag. Und auch nicht Kerbers Lieblingswettbewerb: Bei den Olympischen Spielen 2016 hatte sie im Finale als hohe Favoritin gegen die Puerto-Ricanerin Monica Puig verloren und die Goldmedaille verpasst, eine bittere Niederlage.

Selbst Vollexperten hätten vor dem Match in Paris nicht sagen können, mit welchen Chancen Kerber ins Spiel gehen würde, das – mutmaßlich – letzte Spiel ist mit keinem anderen zu vergleichen, es gibt keine persönlichen Vergleichswerte. Zieht es einen runter, macht es alles leichter? Das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre eine Abreibung in zwei Sätzen gewesen, eine Klatsche im letzten Spiel als traurige Pointe, nach dieser Karriere.

„Es zeigt mir, dass ich tatsächlich gegen die Topspieler weiterhin gewinnen kann“

Dann kam alles ganz anders. Osaka begann stark an, aber Kerber fing sich schnell, hatte eine gute Länge in ihren Schlägen, nervte ihre Gegnerin mit Stoppbällen der allerersten Kategorie. Es war, am Ende, fast wie früher. Wenn man in Gesichtern lesen und der Körpersprache lauschen kann, dann erfuhr man von Kerbers stetig wachsendem Selbstbewusstsein. Und von Osakas zunehmender Unsicherheit. Sie schien sich innerlich zu verhärten. Sie debattierte über Schiedsrichterentscheidungen. Das Publikum fing leise zu murren an, wie vor drei Jahren. Olympia ist auch nicht Naomi Osakas Lieblingswettbewerb. 2021 in Tokio sollte sie ein Star der Spiele werden und flog im Achtelfinale raus.

7:5, 6:3 für Angelique Kerber. Das letzte Spiel war gar nicht das letzte Spiel. Kerber sprach danach, als würde es noch ewig weitergehen: „Es zeigt mir, dass ich tatsächlich gegen die Topspieler weiterhin gewinnen kann, auch auf Sand sogar.“ Und das bei dieser Vorbereitung: Am Abend zuvor hatte sie sich bei der Opening Ceremony komplett nassregnen lassen, es gibt Fotos davon. „Ich hab’ mich bewusst dafür entschlossen, bis zum Ende dazubleiben“, sagte sie. „Ich habe auf Celine Dion gewartet. Das war für mich, mit all meinen Gedanken, der große Moment der Eröffnung.“

Schließlich sagte Angelique Kerber, die fast Vollendete, dass an der Entscheidung mit dem Karriereende nicht mehr zu rütteln ist. Aber sie sah auch sehr froh aus, dass es bis dahin noch mindestens ein Spiel lang dauert. Sie trifft nun auf die Rumänin Jaqueline Adina Cristian, die Nummer 66 der Weltrangliste.