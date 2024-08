Von Volker Kreisl, Paris

Am häufigsten kursierten nach diesem Spiel wohl Sätze der Besänftigung. „Ich habe nichts gegen holländische Hockey-Spieler“ zum Beispiel, oder: „Ich kenne die schon lange, bin mit manchen befreundet“, oder: „So soll dieses Turnier nicht zu Ende gehen.“ Mats Grambusch, Torwart Jean-Paul Danneberg und auch Niklas Wellen konnten nicht oft genug betonen, dass diese Eskalation hier gerade die „absolute Ausnahme“ in all diesen Jahren gewesen war. Dennoch, Danneberg war nach dem Spiel unfair verhöhnt worden vom Niederländer Duco Telgenkamp. Und so blieb ein Schatten, der sich im Nachhinein über das olympische Hockey-Turnier und dieses Finale um die Goldmedaille zwischen dem deutschen und dem niederländischen Nationalteam gelegt hatte.