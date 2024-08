Schießen/Bogenschießen: Für die deutschen Schützinnen und Schützen in der Halle gab es bislang keine Medaillen zu bejubeln. Von 9 Uhr an wollen sich Christian Reitz und Florian Peter mit der Schnellfeuerwaffe fürs Finale qualifizieren. Reitz hatte 2016 in dieser Disziplin Gold gewonnen. Bei Bogenschießen lief es in Paris aus deutscher Sicher besser: Florian Unruh und Michelle Kroppen gewannen Silber im Mixed. Kroppen ist im Einzel bereits ausgeschieden, Unruh trifft im Achtelfinale auf den Briten Tom Hall (9.30 Uhr). Die weiteren Runden bis ins Finale stehen am Nachmittag an.

Leichtathletik: Volles Programm im Stade de France: Weitspringer Simon Batz will sich um 11 Uhr fürs Finale qualifizieren. Andere Deutsche haben ihre Endkämpfe bereits erreicht. Am Sonntag geht es für Christina Honsel im Hochsprung (19.55 Uhr) und für Merlin Hummel im Hammerwurf (20.30 Uhr) um die Medaillen. Auf der Bahn starten Gesa Felicitas Kraus, Lea Meyer und Olivia Gürth im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis (10.05 Uhr). Weitere Vorläufe mit deutscher Beteiligung: Manuel Mordi über 110 Meter Hürden (11.50 Uhr), Carolina Karfzik über 400 Meter Hürden (12.35 Uhr), Jean Paul Bredau über 400 Meter (19.05 Uhr). Majtie Kolberg steht bereits im Halbfinale über 800 Meter (20.35 Uhr), ebenso wie Joshua Hartmann, der in den Endlauf über 100 Meter sprinten will (20.05 Uhr). Zum krönenden Abschluss des Tages wird dann im 100-Meter-Finale der schnellste Mann der Olympischen Spiele gesucht (21.50 Uhr). Einer der Favoriten ist der US-Amerikaner Noah Lyles.

Beachvolleyball: Das deutsche Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler legte eine perfekte Vorrunde mit drei Siegen in drei Spielen hin. Im Achtelfinale um 10 Uhr geht es für die Deutschen am Fuße des Eiffelturms gegen die Brasilianer George Wanderley und André Stein.

Tennis: Bei den Frauen kürte sich am Samstag Zheng Qinwen zur Olympiasiegerin. Die Chinesin, die im Viertelfinale Angelique Kerber in die Tennisrente geschickt hatte, gewann das Endspiel gegen die Kroatin Donna Vekic souverän mit 6:2, 6:3. Am Sonntag kämpfen nun im Männereinzel Novak Djokovic und Carlos Alcaraz um Gold. Das Duell ist ab 12 Uhr als zweite Partie auf dem Court Philippe-Chatrier angesetzt.

Handball: Mit dem 33:31-Krimi gegen Spanien machten die deutschen Handballer das vorzeitige Weiterkommen klar. Im abschließenden Vorrundenspiel warten um 14 Uhr die Slowenen, die wie das DHB-Team bei drei Siegen und einer Niederlage stehen. Es geht um den Gruppensieg und eine möglichst gute Ausgangsposition fürs Viertelfinale.

Radsport: Nach der Goldfahrt von Remco Evenepoel bei den Männern vom Samstag steht am Sonntag das Straßenrennen der Frauen auf dem Programm. Mit Franziska Koch, Liane Lippert und Antonia Niedermaier treten von 14 Uhr an auch drei Deutsche in die Pedale.

Turnen: Aus der deutschen Turnequipe konnte in Paris besonders die erst 16-jährige Helen Kevric auf sich aufmerksam machen. Sie will um 15.40 Uhr im Finale im Stufenbarren für eine Überraschung sorgen – in der Qualifikation schnappte Kevric einer gewissen Simone Biles den letzten Startplatz weg. Die US-Amerikanerin wird es verschmerzen können, schließlich gewann sie am Samstag im Sprung ihr insgesamt siebtes Olympiagold.

Kanu: In der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross starten vier Athletinnen gleichzeitig in den Kanal – wer nach Ab- und Aufwärtstoren, Stromschnellen und 360-Grad-Unterwasserrolle als erstes ins Ziel kommt, gewinnt. Von 16.45 Uhr an geht es für Ricarda Funk und Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik in den Vorläufen ums Weiterkommen.

Basketball: Mit zwei Siegen gegen Belgien und Japan haben die deutschen Basketballerinnen bislang eine perfekte Olympiapremiere hingelegt. Zum Abschluss der Vorrunde warten die Goldkandidatinnen aus den USA (17.15 Uhr). Der Viertelfinaleinzug ist den DBB-Frauen aber nicht mehr zu nehmen.

Hockey: Als Gruppenerste mit nur einer Niederlage haben die deutschen Hockey-Männer ihre Vorrunde abgeschlossen. Doch wenn es etwas werden soll mit der anvisierten Medaille, muss auch der Start in die K.-o.-Runde klappen – um 20 Uhr kommt es zum Viertelfinalduell mit Argentinien.