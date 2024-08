Leichtathletik: Im Marathon kann nach Eliud Kipchoge, der am Samstag nach knapp 30 Kilometern aussteigen musste und dadurch seinen dritten Olympiasieg in Serie verpasste, auch eine Läuferin aus Kenia Geschichte schreiben. Als erste Frau könnte Titelverteidigerin Peres Jepchirchir einen zweiten olympischen Marathon gewinnen. Zu den weiteren Favoritinnen zählen die Äthiopierin Tigst Assefa, die beim Berlin-Marathon im September in 2:11:53 Stunden zu einem neuen Weltrekord gestürmt war, und die mit 2:13:44 Stunden zweitschnellste Marathonläuferin Sifan Hassan aus den Niederlanden.

Radsport: Nach bislang eher enttäuschenden Leistungen wollen die deutschen Sprinterinnen einen würdigen Schlusspunkt setzen. Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze hatten im Teamsprint gemeinsam mit Pauline Grabosch Bronze gewonnen. Während Hinze im Sprint-Viertelfinale ausgeschieden ist, hat Friedrich weiter Chancen auf eine Medaille – in der Qualifikation hatte sie mit 10,029 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt. Im Halbfinale (11.22 Uhr) trifft Friedrich auf die Niederländerin Hetty van de Wouw. Die Finalläufe beginnen um 12.25 Uhr. Im Einsatz sind zudem Franziska Brauße im Omnium (ab 11 Uhr) und Luca Spiegel im Keirin (11.43 Uhr).

Handball: Die deutschen Männer wollen nach den dramatischen Siegen im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich und im Halbfinale gegen den WM-Dritten Spanien ihre olympische Goldmission erfolgreich beenden. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft im Endspiel um 13.30 Uhr im nordfranzösischen Lille auf keinen geringeren als Weltmeister Dänemark. Schon um 9 Uhr spielen Spanien und Slowenien an gleicher Stelle um Bronze. Sollte das DHB-Team um die in den letzten Spielen überragenden Andreas Wolff und Renars Uscins triumphieren, wäre es der erste gesamtdeutsche Olympiasieg. Letztmals hatte die frühere DDR 1980 Gold gewonnen.

Basketball: Die US-Amerikanerinnen stehen erneut im olympischen Finale und greifen damit nach einem einzigartigen Triumph. Nach einem lockeren 85:64 gegen Australien im Halbfinale winkt um 15.30 Uhr das achte Olympiagold hintereinander – eine solche Serie ist selbst den US-Männern im Basketball noch nicht gelungen, auch wenn die sich am Samstagabend ihren fünften Titel in Serie sicherten. Im Endspiel sind die US-Frauen gegen Frankreich klarer favorisiert. Die Gastgeberinnen warfen im zweiten Halbfinale Europameister Belgien mit 81:75 nach Verlängerung aus dem Turnier.

Wasserball: Für Deutschland qualifizierte sich letztmals 2008 ein Wasserballteam für Olympia. Beim diesjährigen Männerfinale könnte es im Becken hitzig werden: Titelverteidiger Serbien trifft auf Kroatien (14 Uhr). Vorher wollen die Ungarn im Spiel um Platz drei (10.35 Uhr) gegen die USA ihren Bronzegewinn von Tokio wiederholen.

Schlussfeier: Die Olympischen Spiele werden am Abend ab 21 Uhr im Stade de France vor mehr als 60 000 Zuschauern abgeschlossen. Die Messlatte für die Zeremonie liegt nach der grandiosen Eröffnungsfeier entlang der Seine hoch, doch die Organisatoren haben sich auch für das große Finale noch einiges einfallen lassen. So soll unter anderem US-Schauspielstar Tom Cruise mit Stunts für Aufsehen sorgen. Was nach den 16 Wettkampftagen an der Seine auf jeden Fall bleiben wird, ist die Erkenntnis: Die dritten Olympischen Spiele in Paris nach 1904 und 1924 haben Maßstäbe gesetzt.