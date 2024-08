Leichtathletik : Im Marathon wollte der Kenianer Eliud Kipchoge am Samstag Geschichte schreiben und als erster Läufer dreimal in Serie Olympiasieger werden. Schon jetzt ist er neben Abebe Bikila (Äthiopien/1960 und 1964) und Waldemar Cierpinski (DDR/1976 und 1980) der Einzige, der das Rennen über die 42,195 Kilometer zweimal gewonnen hat. Doch Tamirat Tola schnappte sich Gold.

In der Hochsprung-Entscheidung (19 Uhr) sind auf dem Papier der Italiener Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim aus Katar die großen Favoriten. Sie schafften es körperlich sichtlich angeschlagen aber nur mit Mühe ins Finale: Welt- und Europameister Tamberi meisterte lediglich 2,24 Meter, Barshim litt unter Schmerzen in der Wade und blieb zeitweise auf der Matte liegen.

Kanu: Letzter Wettkampftag auch für die Kanutinnen und Kanuten. Alle deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Enja Röseling, Jakob Thordsen und Anton Winkelmann) fuhren nicht auf das Podest.

Ringen: Die deutschen Ringerinnen sind ohne eine Medaille aus Paris abgereist. Als letzter männlicher Vertreter verpasste es Erik Thiele am Samstag, die Bilanz des Verbands aufzubessern. Er verlor im Achtelfinale.

SZ Plus Leichtathletik bei Olympia : Yemisi Ogunleye gewinnt Gold Deutscher Abend in Saint-Denis: Die Kugelstoßerin sichert sich mit einer Weite von 20,00 Metern im letzten Versuch den Olympiasieg. Die Frauen-Staffel feiert Bronze über 4x100 Meter - musste allerdings zwischenzeitlich eine Disqualifikation fürchten. Von Saskia Aleythe

Tischtennis: Das Finale im Mannschaftswettbewerb haben die deutschen Tischtennis-Frauen trotz einer erneut herausragenden Leistung von Olympia-Debütantin Annett Kaufmann verpasst. Stattdessen trafen sie am Samstag im Kampf um Bronze auf das Team aus Südkorea, das ihr Halbfinale gegen die favorisierte Chinesinnen deutlich mit 0:3 verloren hat. 0:3 hieß es auch dieses Mal – allerdings aus Sicht der deutschen Spielerinnen. Damit haben sie eine Medaille knapp verpasst.

Basketball: Nach der ebenso unnötigen wie verdienten Halbfinal-Niederlage (69:73) wollten die deutschen Basketballer ihren scheidenden Trainer Gordon Herbert mit einer Medaille verabschieden. Doch die Serben um Superstar Nikola Jokic revanchierten sich für die WM-Finalniederlage und sicherten sich Bronze. Im Finale (21.30 Uhr) wollen die USA gegen Gastgeber Frankreich um Victor Wembanyama ihre fünfte Olympia-Goldmedaille in Serie holen.

Wasserspringen: Timo Barthel zeigte vom 10-Meter-Turm eine mehr als beachtliche Leistung. Er wurde am Ende Sechster.

SZ Plus Handball bei Olympia : Furioser Wolff: Gold-Traum der Handballer lebt Das deutsche Team leistet sich einen nervösen Auftritt gegen Spanien – zieht aber dank des herausragenden Torwarts ins Olympia-Finale ein. Jetzt wollen die Spieler „Geschichte schreiben“. Von Carsten Scheele

Fußball: Mit einem 1:0 gegen Weltmeister Spanien haben sich die DFB-Frauen am Freitag die Bronzemedaille gesichert. Nun steht das Finale auf dem Programm: Brasiliens langjährige Leistungsträgerin Marta, 38, verlor im Pariser Prinzenpark gegen die USA. Für das Team von Trainerin Emma Hayes ist es nach 1996, 2004, 2008 und 2012 die fünfte Goldmedaille bei Olympischen Spielen.

Moderner Fünfkampf: Mit Fabian Liebig und Marvin Dogue haben sich zwei Deutsche für das Finale (ab 17.30 Uhr) qualifiziert, um 19.10 Uhr wird der abschließende Laser-Run, eine Mischung aus Laufen und Schießen, ausgetragen. Der Wettkampf stellt für die Athleten auch einen Abschied dar: Springreiten ist bei diesen Olympischen Spielen letztmals Teil des Modernen Fünfkampfes, 2028 in Los Angeles wird die Teildisziplin durch einen Hindernislauf ersetzt. Bei den Frauen treten Rebecca Langrehr und Annika Zillekens im Halbfinale (ab 9.30 Uhr) an.

Beachvolleyball: Zwölf Jahre nach dem Gold-Coup von Julius Brink und Jonas Reckermann in London und acht Jahre nach dem Olympiasieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Rio stehen mit Nils Ehlers und Clemens Wickler wieder zwei Deutsche in einem Beachvolleyballfinale. Leicht favorisiert sind um 22.30 Uhr aber die Weltranglistenersten David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden.

