Beachvolleyball: Deutschlands bekannteste Beachvolleyballerin ist ausgeschieden, Laura Ludwig kam mit Louisa Lippmann nicht über die Vorrunde hinaus und gab ihr Karriereende bekannt. Die deutschen Meisterinnen sind noch dabei: Um 9 Uhr treffen Svenja Müller und Cinja Tillmann im Achtelfinale auf Anastasija Samoilova/Tina Graudina (Lettland).

Turnen: Nach seiner Verletzung am rechten Oberarmmuskel hat Weltmeister Lukas Dauser wieder eine Medaille im Visier. Der Silber-Gewinner von Tokio steht ab 11.45 Uhr im Finale an seinem Spezialgerät Barren. In den Gerätefinals der Frauen am Schwebebalken und am Boden strebt Simone Biles ihre Goldmedaillen Nummer vier und fünf in Paris an.

Hockey: In Tokio vor drei Jahren war schon nach dem ersten K.o.-Spiel gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss, nun sollen die Revanche und der Halbfinaleinzug gelingen: Um 12.30 Uhr bestreiten die deutschen Hockey-Frauen ihr Viertelfinale gegen die Südamerikanerinnen.

Volleyball: Der Weg zur ersehnten Medaille beim deutschen Olympia-Comeback nach zwölf Jahren führt über den Gastgeber. Das Viertelfinale gegen Frankreich (17 Uhr) dürfte für Georg Grozer und seine Mitspieler zum Schlüsselspiel werden. Ihr enormes Leistungsvermögen bewies die deutsche Mannschaft mit einer bärenstarken Vorrunde, die einzige Niederlage gegen die favorisierten USA fiel mit 2:3 äußerst knapp aus.

3x3-Basketball: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen träumen in Paris von Gold, und das durchaus begründet. Nach sechs Siegen in sieben Vorrundenspielen geht das Quartett als Favorit ins Halbfinale um 18.30 Uhr gegen Kanada. Direkt im Anschluss folgen Finale oder Bronzespiel. Später am Abend (22.30 Uhr) folgt auch das Männer-Finale (ohne deutsche Beteiligung).

Tischtennis: Vorhang auf für den olympischen Abschied von Timo Boll bei seinen siebten Spielen. Deutschlands Tischtennis-Ikone trifft im Achtelfinale des Mannschafts-Wettbewerbs gemeinsam mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu um 20 Uhr auf Kanada. Für Boll, 43, ist es ein Kaltstart, da er in den Einzeln nicht zum Einsatz kam.

Leichtathletik: Die Frage, wer mit Olympia-Gold im Stabhochsprung nach Hause reist, stellt sich eigentlich nicht. Der Schwede Armand Duplantis fliegt auch in diesem Jahr mit einer derartigen Leichtigkeit in schwindelerregende Höhen, dass alles außer dem Sieg für den Ausnahmekönner eine echte Sensation wäre. Um 20.30 Uhr beginnt das Finale, für Deutschland sind Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) und Oleg Zernikel (Landau) dabei. Schon um 19 Uhr werfen die Frauen mit dem Diskus um Medaillen, die deutschen Teilnehmerinnen: Kristin Pudenz (Potsdam), Claudine Vita (Neubrandenburg) und Marike Steinacker (Leverkusen).

Fußball: Gewinnt der Europameister in diesem Sommer auch noch eine olympische Medaille? Spanien steht jedenfalls im Halbfinale gegen Marokko. Um 21 Uhr ermitteln Gastgeber Frankreich und Ägypten den Finalgegner.