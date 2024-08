Beachvolleyball: Deutschlands bekannteste Beachvolleyballerin ist ausgeschieden, Laura Ludwig kam mit Louisa Lippmann nicht über die Vorrunde hinaus und gab ihr Karriereende bekannt. Die deutschen Meisterinnen sind leider auch nicht mehr dabei: Im frühen Spiel unterlagen Svenja Müller und Cinja Tillmann im Achtelfinale gegen Anastasija Samoilova und Tina Graudina aus Lettland.

Turnen: Nach seiner Verletzung am rechten Oberarmmuskel hatte Weltmeister Lukas Dauser wieder eine Medaille im Visier. Der Silber-Gewinner von Tokio leistete sich im Finale an seinem Spezialgerät Barren einen Patzer, am Ende wurde es Platz 7. In den Gerätefinals der Frauen am Schwebebalken setzte sich überraschend nicht Simone Biles durch. Es gewann Alice D’Amato aus Italien. Biles hat aber noch die Möglichkeit beim Boden-Wettbewerb ihre vierte Goldmedaille in Paris zu holen.

Hockey: In Tokio vor drei Jahren war schon nach dem ersten K.o.-Spiel gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss. Es sollte die Revanche gelingen, bis kurz vor Schluss führten die „Danas“ auch mit 1:0. Aber die Argentinerinnen erkämpften sich erst das Penaltyschießen und gewannen dort 2:0.

Volleyball: Der Weg zur ersehnten Medaille beim deutschen Olympia-Comeback nach zwölf Jahren scheiterte am Gastgeber. Das Viertelfinale gegen Frankreich wurde zum wahren Krimi. Die Deutschen um Grozer vergaben eine 2:0-Satzführung und verloren im Tiebreak 13:15.

Radsport: Vier Mal nacheinander waren Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch Weltmeisterinnen im Teamsprint auf der Bahn. Der Olympiasieg fehlt. Und das bleibt auch so. Aber immerhin jubelten sie über eine Medaille. Bronze wurde es am Ende.

3x3-Basketball: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben sich den Traum von Gold in Paris erfüllt. In zwei ganz engen Matches räumten sie zuerst Kanada mit 16:15 im Halbfinale aus dem Weg und im Finale reichte erneut ein Punkt Vorsprung beim 17:16, um über Spanien zu triumphieren.

Tischtennis: Vorhang auf für den olympischen Abschied von Timo Boll bei seinen siebten Spielen. Deutschlands Tischtennis-Ikone trifft im Achtelfinale des Mannschaftswettbewerbs gemeinsam mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu um 20 Uhr auf Kanada. Für Boll, 43, ist es ein Kaltstart, da er in den Einzeln nicht zum Einsatz kam.

Leichtathletik: Die Frage, wer mit Olympia-Gold im Stabhochsprung nach Hause reist, stellt sich eigentlich nicht. Der Schwede Armand Duplantis fliegt auch in diesem Jahr mit einer derartigen Leichtigkeit in schwindelerregende Höhen. Auch in Paris hatte niemand eine Chance ihm zu folgen – er holte sich mit 6,25 Meter seinen neunten Weltrekord. Bei den Diskuswerferinnen verpasste Marike Steinacker um rund zwei Meter eine Medaille. Sie wurde Vierte beim Sieg der US-Amerikanerin Valarie Allman.

Fußball: Gewinnt der Europameister in diesem Sommer auch noch eine olympische Medaille? Spaniens Fußballer besiegten Marokko nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Gastgeber Frankreich und Ägypten ermitteln um 21 Uhr den anderen Finalteilnehmer.

