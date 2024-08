Reiten: Die Springreiter schließen mit dem Einzelwettbewerb die olympischen Reitwettbewerbe in Paris ab. Nach bislang drei deutschen Goldmedaillen und einmal Silber in Dressur und Vielseitigkeit wollen die Schützlinge von Bundestrainer Otto Becker nachlegen. Im Mannschafts-Wettbewerb hatte die Equipe aus Christian Kukuk, Richard Vogel und Vize-Europameister Philipp Weishaupt nach überragender Qualifikation nur Platz fünf belegt. Das Einzel-Finale mit einem Umlauf und Stechen um Gold startet um 10 Uhr.

Leichtathletik: Im Olympiastadion hofft Gesa Felicitas Krause auf ihre erste Medaille bei den Sommerspielen. Um 21.15 Uhr tritt die ehemalige Europameisterin in ihrem vierten olympischen Finale über 3000 m Hindernis an, qualifiziert hat sich dafür auch Lea Meyer. Am Vormittag beginnt bereits der Weg zum erhofften zweiten Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo. Los geht es mit der Qualifikation für das Finale am Donnerstag um 11.15 Uhr.

Basketball: Der Dienstag ist der große Tag für die deutschen Ballsportarten in der K.o.-Runde: Den Anfang machen die Basketball-Weltmeister, um 11 Uhr gehen sie nach einer dominanten Vorrunde favorisiert in das Viertelfinalduell mit Griechenland und Giannis Antetokounmpo.

Handball: Die Handballerinnen treffen um 13.30 Uhr ebenfalls in der Runde der besten Acht auf Frankreich. Deutschland ist gegen den Tokio-Olympiasieger und Weltmeister krasser Außenseiter. Zumal vor bis zu 27 000 überwiegend französischen Fans. Doch die DHB-Auswahl glaubt an ihre Chance.

Beachvolleyball: Sie sind die letzte deutsche Medaillenhoffnung im Sand: Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler treffen im Viertelfinale (17 Uhr) auf die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot.

Fußball: Der Showdown um Gold winkt, doch die letzte Hürde vor Paris könnte kaum höher sein. Die deutschen Fußballerinnen treffen im Halbfinale um 18 Uhr auf Angstgegner USA. Im ersten Aufeinandertreffen bei diesen Spielen gab es in der Vorrunde eine klare 1:4-Niederlage. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, sagt Giulia Gwinn.

Hockey: Vor drei Jahren hatte Indien der deutschen Hockey-Nationalmannschaft in Tokio Bronze vor der Nase weggeschnappt, die Männer waren erstmals seit den Spielen in Sydney 2000 leer ausgegangen. Um 19 Uhr kommt es im Stade Olympique Yves-du-Manoir in Paris bereits im Halbfinale zur Neuauflage des Duells.

