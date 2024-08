Schießen: Im Skeet der Männer ist ab 9.30 Uhr Sven Korte (Ibbenbüren) dabei. Sollte er es ins Finale schaffen, wäre er zum Abschluss ab 15.30 Uhr dran – doch zu den Favoriten zählt Korte nicht.

Reiten: In Versailles will das deutsche Dressur-Team Isabell Werth mit ihrem Pferd Wendy, Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera und Frederic Wandres mit Bluetooth im Grand Prix Special ab 10 Uhr den Titel von Tokio 2021 verteidigen und wieder Gold gewinnen. „Wir sind nicht nur Teamkollegen, wir sind Freunde“, sagte Jessica von Bredow-Werndl. „Und jetzt wollen wir alle gemeinsam für Isabell ihr achtes Olympiagold gewinnen.“

Judo: Wer von den Judoka im Achtelfinale des Mixed-Wettbewerbs für Deutschland um 10 Uhr auf die Matte geht, steht noch nicht fest. Die Gegner hingegen schon, sie kommen aus Österreich.

Bogenschießen: Nachdem sie mit Florian Unruh am Freitag im Mixed-Finale die Silbermedaille gegen Südkorea geholt hat, geht die Berlinerin Michelle Kroppen am Samstag noch im Einzel an den Start. Sie beginnt um 10.22 Uhr gegen die Inderin Deepika Kumari – sollte Kroppen wieder um eine Medaille kämpfen, wäre sie um 14.33 Uhr um Bronze oder um 14.46 Uhr um Gold dran.

Rudern: Im Einer der Männer hat der amtierende Weltmeister Oliver Zeidler gegen den niederländischen Mitfavoriten Simon van Dorp die Chance, sich zum Olympiasieger zu machen. Um 10.30 Uhr geht’s los. Im Halbfinale hatte Zeidler mit olympischer Bestzeit beeindruckt – und gibt sich vor dem Finale entspannt: Man werde sehen, „ob im Finale hinten raus noch ein bisschen was möglich ist“. Beim Achter hat sich für das Finale (11.10 Uhr) rechtzeitig der zuvor krank ausgefallene Ruderer Mattes Schönherr zurückgemeldet. Im Hoffnungslauf hatte das deutsche Paradeboot den stärksten Auftritt seit Jahren geliefert, zählt aber nicht zu den Medaillenkandidaten.

Radsport: Auf der Straße wird ab 11 Uhr der Olympiasieger in einem 273 Kilometer langen Rennen ermittelt. Für Nils Politt (Köln) und Maximilian Schachmann (Berlin) wird die Taktik angesichts von nur 89 Fahrern eine Herausforderung: Andere Nationen wie Großbritannien, Frankreich oder Dänemark sind als Quartett stärker aufgestellt.

Kanuslalom: In der neuen Olympia-Disziplin Kajak-Cross muss sich das deutsche Team auf Action einstellen. Vier Starter stürzen sich gleichzeitig von einer Rampe ins Wasser. Nach einem Parcours mit verschiedenen Toren wird eine 360-Grad-Rolle gefordert. Die Vorläufe starten um 15.30 Uhr für Ricarda Funk und Elena Lilik, um 16.40 Uhr sind die Männer mit Noah Hegge und Stefan Hengst dran. Die Achtelfinals finden am Sonntag statt, am Montag folgen die Viertelfinals, Halbfinals und Finals.

Basketball: Für das deutsche 3x3-Team der Frauen steht am Samstag (18 Uhr) noch das letzte Vorrundenspiel gegen Spanien an. Holen sie dort auch den sechsten Sieg im siebten Spil, würden sie direkt ins Halbfinale einziehen.

Fußball: Mit dem 4:1-Sieg gegen Sambia im dritten Vorrundenspiel haben es die DFB-Frauen als Gruppenzweite ins Viertelfinale geschafft. Dort wartet um 19 Uhr Kanada, Goldmedaillengewinner von Tokio.

Handball: Nach der Niederlage gegen Dänemark wird es für die deutschen Frauen nochmal eng im Kampf ums Viertelfinale – und nun geht es am Samstag (19 Uhr) ausgerechnet gegen Europameister Norwegen. Sollten sie auch dieses Spiel verlieren, wäre noch eine kleine Chance da: Wenn es nach dem fünften Spieltag zu einem Dreiervergleich mit Südkorea und Slowenien kommen sollte.

Hockey: Nach dem 4:2 gegen China hatten die „Danas“ den Viertelfinaleinzug sicher – zur Belohnung gab es ein Foto mit Außenministerin Annalena Baerbock. Gegen den EM-Zweiten Belgien geht es am Samstag (19.45 Uhr) noch um eine gute Ausgangslage für die Runde der besten Acht.

Schwimmen: Eine Medaille hat Isabel Gose in Paris schon gewonnen, am Samstag (21.08 Uhr) hat sie die Chance auf die nächste. Zwei Tage nach Bronze über 1500 Meter kann es die Magdeburgerin auch über 800 Meer Freistil aufs Podium schaffen. Klare Gold-Favoritin ist die US-Amerikanerin Katie Ledecky. Bei den Männern (18.36 Uhr) hofft Florian Wellbrock nach der Enttäuschung über 800 Meter auf ein besseres Ergebnis über die 1500 Meer Freistil. Ebenfalls am Start ist Sven Schwarz.

Leichtathletik: Am Samstag ist im Stade de France jede Menge Unterhaltung geboten. Um 20.55 Uhr läuft die Mixed-Staffel über 4x400 Meter mit Eileen Demes, Luna Bulmahn, Jean Paul Bredau und Marc Koch. Auf den 100 Metern hat es Gina Lückenkemper ins Halbfinale geschafft, hier beginnt der erste Lauf um 19.50 Uhr, das Finale findet um 21.20 Uhr statt. Und dann ist da natürlich noch der Zehnkampf, der in seine Schlussphase geht mit dem Lauf über 1500 Meter um 21.45 Uhr. Von den deutschen Zehnkämpfern – zu denen noch Niklas Kaul und Till Steinforth zählen – hat Leo Neugebauer die besten Medaillenchancen in Paris.

Diese Medaillenentscheidungen fallen am Samstag