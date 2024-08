Volleyball: Einmal 3:2 gewonnen (gegen Japan), einmal 2:3 verloren (gegen die USA): Die deutschen Volleyballer können mit ihren ersten beiden Auftritten in Paris zwar zufrieden sein, doch das Team um Georg Grozer will in die K.-o.-Runde einziehen. Gegen Argentinien gelang ein souveräner 3:0-Erfolg und der sichere Einzug ins Viertelfinale.

Hockey: Nach zwei Siegen und einer Niederlage stand für die deutschen Hockeyfrauen das vorletzte Gruppenspiel gegen China auf dem Programm. Mit dem 4:2-Sieg ist der vorzeitige Einzug ins Viertelfinale perfekt. Die deutschen Männer sind dafür bereits qualifiziert. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Großbritannien geht es um 20.15 Uhr um den Gruppensieg.

Eklat beim olympischen Boxturnier : „Dieser Kampf war unfair“ Die Boxerin Imane Khelif wird bei der WM 2023 wegen erhöhter Testosteronwerte disqualifiziert, bei Olympia darf sie antreten. Ihre italienische Gegnerin gibt nach wenigen Sekunden unter Tränen auf – Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisiert das IOC.

Judo: Eine Medaille gab es bislang für die deutschen Judoka: Silber für Miriam Butkereit. Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner ging leer aus. Am Freitag stehen die letzten Einzelwettkämpfe an und zwar in den schwersten Gewichtsklassen, bei den Frauen ab 78 Kilogramm, bei den Männern ab 100 Kilogramm. Die Deutsche Renée Lucht traf in der ersten Runde auf die Georgierin Sophio Somchischwilli und verlor. Erik Abramov startete gegen Tsetsentsengel Odkhuu aus der Mongolei und zog in die nächste Runde ein. Sein nächster Gegner hieß Temur Rakhimov aus Tadschikistan, an dem er scheiterte. Damit gibt’s heute keine Medaille mehr für Deutschland im Judo. Auch auf der Matte ist der französische Olympiasieger Teddy Riner, der bei der Eröffnungsfeier zusammen mit der ehemaligen Leichtathletin Marie-José Pérec das olympische Feuer entzündet hatte.

Leichtathletik: Viele Disziplinen stehen auf dem Programm – mit viel deutscher Beteiligung. Im Zehnkampf starten Goldkandidat Leo Neugebauer, Niklas Kaul und Till Steinforth mit dem 100-Meter-Lauf (10.05 Uhr). Außerdem geht es für die Könige der Athleten am ersten von zwei Wettkampftagen zum Weitsprung (10.55 Uhr), Kugelstoßen (12.15 Uhr), Hochsprung (18 Uhr) und über die 400 Meter (20.50 Uhr). Die Spezialisten wollen ihre jeweiligen Finals erreichen. Ernst wird es am Freitag in der Qualifikation für die Hammerwerfer Sören Klose (10.10 Uhr) und Merlin Hummel (11.35 Uhr), die Hochspringerinnen Imke Onnen und Christina Honsel (10.15 Uhr) und die Diskuswerferinnen Kristin Pudenz (18.55 Uhr), Claudine Vita und Marika Steinacker (20.20 Uhr). Auf der Bahn stehen die ersten Läufe an: Robert Farken und Marius Probst starten über 1500 Meter (11.10 Uhr), Hanna Klein über 5000 Meter (18.10 Uhr) und Majtie Kolberg über 800 Meter (19.45 Uhr). Die deutsche 4x400 Meter Mixedstaffel hat ihren Vorlauf um 19.10 Uhr.

Schwimmen: Nach 30 Bahnen und 1500 Metern in der Freistiltechnik holte Isabel Gose die zweite deutsche Medaille im Becken. Nun will sich die 22-Jährige auch über 800 Meter Freistil fürs Finale qualifizieren (11.40 Uhr). Außerdem bestreiten Kaii Winkler über 100 Meter Schmetterling (11 Uhr) und die deutsche 4x100 Meter Lagen-Mixedstaffel (12.03 Uhr) ihre Vorläufe.

SZ Plus Schwimmen bei Olympia : Selbst Tarzan kann ihm nicht das Wasser reichen Pan Zhanle steigt in Paris zu einer Art Sportminister Chinas auf: als Olympiasieger und Weltrekordhalter, der Dopingverdächtigungen und Misstrauen kontert. Mittlerweile auch mit scharfen Worten. Von Sebastian Winter

Bogenschießen: Im Einzel haben sich Michelle Kroppen und Florian Unruh für das Achtelfinale am Samstag und Sonntag qualifiziert. Bevor es im Solo aber um die Medaillen geht, treten beide gemeinsam im Mixed an. In der Disziplin, die erst zum zweiten Mal bei Olympia ausgetragen wird, startet das deutsche Duo im Achtelfinale gegen Kolumbien und gewann das Duell im Shoot-Out. Im Viertelfinale wartet Mexiko. Die Medaillen werden bereits am Freitag vergeben, das Finale findet um 16.43 Uhr statt.

Reiten: Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat bereits Gold gewonnen – und auch die deutsche Mannschaft der Springreiter ist im Finale ab 14 Uhr Favorit auf den Olympiasieg. In der Qualifikation waren Christian Kukuk, Philipp Weishaupt und Richard Vogel als einziges Team ohne Strafpunkte geblieben.

Kanu: Eine neue olympische Disziplin verspricht mehr Action und Spektakel im Kanuslalom denn je: Im Kajak Cross starten vier Athleten gleichzeitig in den Kanal. Sie müssen im Parcours Tore flussab- und flussaufwärts passieren, Stromschnellen überwinden und eine 360-Grad-Rolle unter Wasser vollziehen. Wer zuerst im Ziel ist gewinnt. Am Freitag geht es im Zeitfahren darum, sich eine gute Ausgangsposition für die erste Runde tags darauf zu sichern. Die deutschen Farben bei den Männern vertreten Noah Hegge und Stefan Hengst (15.30 Uhr), bei den Frauen gehen Ricarda Funk und Silbermedaillengewinnerin Elena Lilik an den Start (16.40 Uhr).

Handball: Nach zwei Siegen zum Auftakt gab es für die deutschen Männer zuletzt eine recht deutliche Niederlage gegen Kroatien. Um 16 Uhr trifft das Team von Trainer Alfred Gislason im vorletzten Gruppenspiel auf Spanien und will den vorzeitigen Viertelfinaleinzug sichern.

Boxen: Eine deutsche Boxhoffnung ist noch im Rennen. Im Superschwergewicht (über 92 Kilogramm) hat Nelvie Tiafack seinen Auftaktkampf gegen Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan klar gewonnen. Nun geht es im Viertelfinale gegen den Italiener Diego Lenzi (17.38 Uhr). Bei einem Sieg ist die Medaille bereits sicher, ein dritter Platz wird nicht extra ausgeboxt.

Basketball: Die deutschen Basketballer um die NBA-Spieler Dennis Schröder und Franz Wagner sind mit zwei souveränen Siegen ins olympische Turnier gestartet. Im letzten Vorrundenspiel gegen die Gastgeber aus Frankreich geht es um 21.30 Uhr um den Gruppensieg.

Beachvolleyball: Bei den ersten beiden Siegen musste das deutsche Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann keinen einzigen Satz abgeben. Gleiches gilt allerdings auch für die US-Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Cheng. Im abschließenden Gruppenspiel kommt es um 22 Uhr zum direkten Aufeinandertreffen. Die Gewinnerinnen holen sich Platz eins in der Gruppe und die perfekte Ausgangslage fürs Viertelfinale.

Alle Medaillenentscheidungen des heutigen Tages im Überblick