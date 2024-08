Schwimmen : Der 14. Tag dieser Sommerspiele beginnt für die deutschen Freiwasserschwimmer um 7.30 Uhr, Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Oliver Klemet starten über die zehn Kilometer in der Seine. Und zumindest im Training fühlte sich Wellbrock im viel diskutierten, verschmutzten Wasser der französischen Hauptstadt wohl: „Besser als gedacht“, sagte er, „hat grundsolide geschmeckt.“ Nach den für ihn so enttäuschenden Wettkämpfen im Becken ist er auf Wiedergutmachung aus.

Wasserspringen: Im Synchronspringen vom Zehnmeterturm war Timo Barthel mit Jaden Eikermann auf Platz sieben gekommen – nun beginnt für ihn um 10 Uhr die Vorrunde im Einzelspringen von der Plattform. Um die Medaillen geht es um 15 Uhr für die Frauen im Finale vom 3-Meter-Brett. Mit dabei: die Deutsche Saskia Oettinghaus, sie qualifizierte sich als Neunte des Halbfinals. Favorisiert sind wie in den restlichen Wettbewerben im Aquatics Centre die Chinesinnen.

Leichtathletik I: Im Vorlauf rannten die deutschen Staffelläuferinnen Sophia Junk, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase in 42,15 Sekunden die viertschnellste Zeit. Damit war das Quartett deutlich schneller als beim EM-Triumph 2022 in München. Um 19.30 Uhr beginnt am Freitag das Finale der 4x100 Meter. „Wir hatten uns von vornherein auf dem Zettel und uns war klar, dass wir hier mit einer saustarken Staffel stehen und hier richtig angreifen werden“, sagte Lückenkemper, die schon zuvor angekündigt hatte, sie glaube, „das kann etwas sehr Großes und sehr Cooles werden“. Bei der WM 2022 in Eugene hatte die deutsche Staffel Bronze gewonnen.

Leichtathletik II: Der Siebenkampf begann am Donnerstag mit einer schlechten Nachricht: Sophie Weißenberg verletzte sich kurz vor dem Start der 100 Meter Hürden schwer – nach einem Achillessehnenriss fällt sie bei ihrem Olympia-Debüt aus. Damit ist die frühere WM-Zweite Carolin Schäfer die einzige Deutsche in dieser Disziplin. In Paris gibt sie ihre Abschiedsvorstellung, danach beendet die 32 Jahre alte Frankfurterin ihre Karriere. Auf welchem Platz sie sich verabschiedet, entscheidet sich am Freitag nach Weitsprung (10.05 Uhr), Speerwurf (11.23 Uhr) und 800 Metern (20.25 Uhr). Mit Yemisi Ogunleye und Alina Kenzel kämpfen im Stade de France zwei deutsche Kugelstoßerinnen um die Medaillen (19.37 Uhr). Im Dreisprung findet um 20.13 Uhr das Finale statt – mit Max Hess aus Chemnitz.

Fußball: Das Halbfinale gegen die USA haben die deutschen Fußballerinnen in der Verlängerung mit 0:1 verloren. Die Chance auf eine Medaille zum Abschied von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch bleibt ihnen aber noch. Um 15 Uhr treffen sie im Spiel um Bronze auf die Weltmeisterinnen aus Spanien. Um 18 Uhr folgt das Männer-Finale zwischen Gastgeber Frankreich und Spanien.

SZ Plus Renars Uscins : Der Mann mit dem Handball-IQ 14 Tore, davon zwei entscheidende: Renars Uscins, gerade 22 Jahre alt, macht gegen Frankreich das Spiel seines noch jungen Lebens. Über einen Spieler, der nicht der größte und kräftigste ist, aber in manchen Situationen der schlauste. Von Carsten Scheele

Handball: In einer dramatischen Partie gegen Gastgeber Frankreich konnte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nach Verlängerung gerade so mit 35:34 durchsetzen. Nun spielen die Deutschen im Halbfinale um 16.30 Uhr gegen Spanien um eine Medaille. „Wenn man bedenkt, wie unerfahren unsere Mannschaft ist, ist es wahnsinnig, so eine Leistung unter diesen Umständen zu bringen“, sagte Gislason nach dem Frankreich-Sieg. Gelingt gegen den Bronze-Gewinner von Tokio der nächste Coup?

Radsport: Im Velodrom strampeln die Athletinnen um Punkte. Um 18.09 Uhr steht das Frauenfinale im Madison an. Dabei sprintet ein großes Feld aus nationalen Duos in mehreren Etappen gegeneinander. Die schnellsten Teams am Ende eines jeden Abschnitts bekommen Punkte, wer am Ende die meisten auf dem Konto hat, gewinnt. Insgesamt geht das Rennen bei den Frauen über 30 Kilometer, also 120 Bahnrunden. Für Deutschland treten Franziska Brauße und Lena Reißner in die Pedale.

Alle Medaillenentscheidungen am Freitag