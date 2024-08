Reiten: Die Springreiter schließen mit dem Einzelwettbewerb die olympischen Reitwettbewerbe in Paris ab. Zu den bislang drei deutschen Goldmedaillen und einmal Silber in Dressur und Vielseitigkeit gesellte sich noch ein weiteres Mal Gold. Christian Kukuk gewann das Stechen mit einer fehlerfreien und schnellen Runde.

Leichtathletik: Im Olympiastadion hofft Gesa Felicitas Krause auf ihre erste Medaille bei den Sommerspielen. Um 21.15 Uhr tritt die ehemalige Europameisterin in ihrem vierten olympischen Finale über 3000 m Hindernis an, qualifiziert hat sich dafür auch Lea Meyer. Am Vormittag beginnt bereits der Weg zum erhofften zweiten Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo: Sie qualifizierte sich mit einer Weite von 6,86 Meter und sprang damit die drittgrößte Weite.

Basketball: Der Dienstag ist der große Tag für die deutschen Ballsportarten in der K.o.-Runde: Den Anfang machen die Basketball-Weltmeister. Nach einer dominanten Vorrunde hatten sie Probleme gegen Griechenland und deren NBA-Star Giannis Antetokounmpo. Aber mit einer starken Mannschaftsleistung sowie einer guten Defensive drehte das DBB-Team einen zehn Punkte-Rückstand und gewann am Ende souverän mit 76:63.

Handball: Die Handballerinnen lieferten in der Runde der besten Acht Frankreich einen harten Kampf als Außenseiter. Bei der 26:23-Niederlage waren die DHB-Frauen nahe dran an einer Sensation und einer Verlängerung. Aber die Gastgeberinnen hielten konstant ihren Tore-Vorsprung und stehen im Halbfinale.

Beachvolleyball: Sie sind die letzte deutsche Medaillenhoffnung im Sand: Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler trafen im Viertelfinale auf die Niederländer Stefan Boermans/Yorick de Groot und setzten sich erneut in zwei Sätzen durch. Der Halbfinalgegner wird morgen ermittelt. Aber um die Medaillen spielen die beiden auf jeden Fall.

Fußball: Der Showdown um Gold ist vorbei, die letzte Hürde vor Paris war zu hoch. Die deutschen Fußballerinnen verloren gegen Angstgegner USA. Zwar wurde es nicht die deutliche Niederlage wie in der Vorrunde, als die DFB-Frauen mit 1:4 verloren, aber auch das 0:1 in der Verlängerung bedeutet nur das Spiel um Bronze.

Hockey: Vor drei Jahren hatte Indien der deutschen Hockey-Nationalmannschaft in Tokio Bronze vor der Nase weggeschnappt, die Männer waren erstmals seit den Spielen in Sydney 2000 leer ausgegangen. Die Neuauflage wurde zur Revanche für Deutschland. Mit 3:2 besiegte das Hockey-Team Indien und steht im Finale – und hat damit eine Medaille bereits sicher.

Alle Medaillenentscheidungen am Dienstag