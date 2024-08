Von Carsten Scheele

Ein Partycrasher ist jemand, der auf einer Festivität auftaucht, wenn dort gute und ausgelassene Stimmung herrscht – und zufrieden von dannen zieht, wenn er die Stimmung ruiniert hat. Und tatsächlich, als die deutschen Handballer fertig waren am Mittwoch in der umgebauten Fußballarena in Lille, in der vor 27 000 Zuschauern das olympische Viertelfinale im Handball stattfand, da wurde es ganz, ganz still.