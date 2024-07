Schon wenige Tage vor dem offiziellen Olympia -Auftakt starten ab heute die Fußball -Turniere der Männer und Frauen. Vom 24. Juli bis 10. August werden 58 Spiele ausgetragen und am Ende Gold, Silber und Bronze vergeben.

Brasilien hatte in Tokio die Goldmedaille geholt. Doch das Team konnte sich 2024 nicht für das Männer-Turnier qualifizieren. Bei den Frauen geht Kanada als Titelverteidiger in den Wettbewerb. Hier finden Sie den genauen Spielplan – auch für das deutsche Nationalteam, das sich im letzten Spiel qualifizieren konnte.

Olympia-Fußballturnier der Männer

16 Nationen treten in vier Vierergruppen an. Die deutschen Männer schieden bei der U21-EM bereits in der Gruppenphase aus und qualifizierten sich deshalb nicht. Bei den Gastgebern gab es vor dem Turnier die große Frage, ob Frankreichs Superstar Kylian Mbappé mitspielen darf. Sein neuer Verein Real Madrid verweigerte die Abstellung.

Gruppen und Spielplan bei den Olympischen Spielen im Überblick

Gruppe A: Frankreich, Neuseeland, USA, Guinea

Frankreich, Neuseeland, USA, Guinea Gruppe B: Argentinien, Marokko, Irak, Ukraine

Argentinien, Marokko, Irak, Ukraine Gruppe C: Usbekistan, Spanien, Ägypten, Dominikanische Republik

Usbekistan, Spanien, Ägypten, Dominikanische Republik Gruppe D: Japan, Paraguay, Mali, Israel

1. Spieltag: Mittwoch, 24. Juli

15:00 Uhr in Paris: Usbekistan - Spanien

15:00 Uhr in Saint-Étienne: Argentinien - Marokko

17:00 Uhr in Nantes: Ägypten - Dominikanische Rep.

17:00 Uhr in Nizza: Guinea - Neuseeland

19:00 Uhr in Bordeaux: Japan - Paraguay

19:00 Uhr in Lyon: Irak - Ukraine

21:00 Uhr in Paris: Mali - Israel

21:00 Uhr in Marseille: Frankreich - USA

2. Spieltag: Samstag, 27. Juli

15:00 Uhr in Bordeaux: Dominikanische Rep. - Spanien

15:00 Uhr in Lyon: Argentinien - Irak

17:00 Uhr in Nantes: Usbekistan - Ägypten

17:00 Uhr in Saint-Étienne: Ukraine - Marokko

19:00 Uhr in Marseille: Neuseeland - USA

19:00 Uhr in Paris: Israel - Paraguay

21:00 Uhr in Bordeaux: Japan - Mali

21:00 Uhr in Nizza: Frankreich - Guinea

3. Spieltag: Dienstag, 30. Juli

15:00 Uhr in Paris: Dominikanische Rep. - Usbekistan

15:00 Uhr in Bordeaux: Spanien - Ägypten

17:00 Uhr in Lyon: Ukraine - Argentinien

17:00 Uhr in Nizza: Marokko - Irak

19:00 Uhr in Saint-Étienne: USA - Guinea

19:00 Uhr in Marseille: Neuseeland - Frankreich

21:00 Uhr in Paris: Paraguay - Mali

21:00 Uhr in Nantes: Israel - Japan

Viertelfinale: Freitag, 2. August

15:00 Uhr in Paris: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A (VF1)

17:00 Uhr in Lyon: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C (VF2)

19:00 Uhr in Marseille: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D (VF3)

21:00 Uhr in Bordeaux: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B (VF4)

Halbfinale: Montag, 5. August

18:00 Uhr in Marseille: Sieger VF1 – Sieger VF2

21 Uhr in Lyon: Sieger VF4 – Sieger VF3

Spiel um Bronze: Donnerstag, 8. August

17:00 Uhr in Nantes: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale: Freitag, 9. August

18:00 Uhr in Paris: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Olympia-Fußballturnier der Frauen

Auf den letzten Drücker hat sich das DFB-Team einen der zwölf Plätze für die Olympischen Spiele gesichert. Dort trifft das Team von Trainer Horst Hrubesch auf eine starke Gruppe mit Australien, den USA und Sambia. Das Ziel des Teams ist ganz klar eine Medaille, Hrubesch verzichtet beim Olympia-Kader auf Überraschungen.

Gruppen und der Spielplan bei den Olympischen Spielen im Überblick

Gruppe A: Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland Gruppe B: USA, Sambia, Deutschland , Australien

USA, Sambia, , Australien Gruppe C: Spanien, Japan, Nigeria, Brasilien

1. Spieltag: Donnerstag, 25. Juli

17:00 Uhr in Nantes: Spanien - Japan

17:00 Uhr in Saint-Étienne: Kanada - Neuseeland

19:00 Uhr in Bordeaux: Nigeria - Brasilien

19:00 Uhr in Marseille: Deutschland - Australien

- Australien 21:00 Uhr in Lyon: Frankreich - Kolumbien

21:00 Uhr in Nizza: USA - Sambia

2. Spieltag: Sonntag, 28. Juli

17:00 Uhr in Paris: Brasilien - Japan

17:00 Uhr in Lyon: Neuseeland - Kolumbien

19:00 Uhr in Nantes: Spanien - Nigeria

19:00 Uhr in Nizza: Australien - Sambia

21:00 Uhr in Saint-Étienne: Frankreich - Kanada

21:00 Uhr in Marseille: USA - Deutschland

3. Spieltag: Mittwoch, 31. Juli

17:00 Uhr in Nantes: Japan - Nigeria

17:00 Uhr in Bordeaux: Brasilien - Spanien

19:00 Uhr in Saint-Étienne: Sambia - Deutschland

19:00 Uhr in Marseille: Australien - USA

21:00 Uhr in Lyon: Neuseeland - Frankreich

21:00 Uhr in Nizza: Kolumbien - Kanada

Viertelfinale: Samstag, 3. August

15:00 Uhr in Paris: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe C (VF1)

17:00 Uhr in Lyon: Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe A/B (VF2)

19:00 Uhr in Marseille: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (VF3)

21:00 Uhr in Nantes: Sieger Gruppe A – Dritter Gruppe B/C (VF4)

Halbfinale: Dienstag, 6. August

18:00 Uhr in Lyon: Sieger VF1 – Sieger VF3

21:00 Uhr in Marseille: Sieger VF4 – Sieger VF2

Spiel um Bronze: Freitag, 9. August

15:00 Uhr in Lyon: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Finale: Samstag, 10. August