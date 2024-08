SZ Plus Boxen bei Olympia : Ein Typ wie Lukas Podolski

Der Kölner Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack holt in Paris Olympiabronze und erinnert dabei an einen wortgewaltigen Fußballer aus seiner Heimatstadt. Nun wechselt er zu den Profis – an Zuversicht fehlt es ihm nicht.

Von Holger Gertz