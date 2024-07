Leichtathletik : Im 20-Kilometer-Gehen werden an diesem Donnerstag die ersten Leichtathletik-Medaillen vergeben. Bei den Männern (7.30 Uhr) sind der dreimalige Olympia -Teilnehmer Christopher Linke, der bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr den fünften Platz belegte, und der EM-Achte Leo Köpp dabei. Ob es für Linke diesmal mit einer Medaille klappt? „Ich bin guter Dinge, ich habe sehr gut trainiert“, sagt Linke: „Mal schauen, was so geht.“ Bei den Frauen (9.20 Uhr) startet die Leipzigerin Saskia Feige.

3x3-Basketball: Das Mini-Aufgebot aus Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert war mit einem Überraschungssieg gegen die USA ins Turnier gestartet, im zweiten Spiel gab es eine knappe Niederlage gegen Australien. Nun warten um 9.30 Uhr Kanada und um 18.30 Uhr Aserbaidschan. Die beiden Gruppenbesten stehen automatisch im Halbfinale, die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs können sich über die Play-ins qualifizieren.

Basketball: Nach dem überzeugenden Auftaktsieg über Europameister Belgien (83:69) wartet auf die deutschen Basketballerinnen mit Japan der nächste schwere Gegner. Tip-off gegen den Silbermedaillengewinner von 2021 ist um 11 Uhr. Mit einem Sieg hätte das deutsche Team die Qualifikation für das Viertelfinale und die damit verbundene Reise nach Paris sicher. Der Einsatz von Nyara Sabally, die sich im Auftaktspiel gegen Belgien eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte, ist aber weiterhin ungewiss.

Tennis: Auf der Anlage in Roland Garros steht ein vollgepackter Tag an. Erstmals geht es im Einzeltennis um Medaillen: Bei den Frauen (ab 12 Uhr) stehen die Halbfinals auf dem Programm. Eine deutsche Spielerin ist nicht mit dabei. Angelique Kerber beendete bei ihrer Viertelfinalniederlage am Mittwoch mit einer kämpferischen Leistung ihre Karriere. Im Männereinzel hat hingegen Alexander Zverev weiter Chancen, seinen Olympiatitel von 2021 zu verteidigen. Er spielt am Donnerstag gegen den Italiener Lorenzo Musetti um den Halbfinaleinzug. Das Match ist ab 12 Uhr als zweite Partie auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt.

Beachvolleyball: Ihr Auftaktmatch gegen zwei Franzosen hatte das einzige deutsche Männer-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler klar für sich entschieden (21:15, 21:17). In der zweiten Vorrundenpartie warten um 9 Uhr die Australier Thomas Hodges und Zachery Schubert. Mit einem erneuten Sieg wäre der vorzeitige Achtelfinaleinzug schon so gut wie sicher.

Judo: Miriam Butkereit hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) am Mittwoch die erste Medaille beschert – und mit der deutschen Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner steht in der Champs-de-Mars Arena schon die nächste Hoffnungsträgerin auf der Matte. Die Weltmeisterin geht in der Klasse bis 78 Kilogramm an den Start und ist bereits für das Achtelfinale (ab 10 Uhr) gesetzt. Neben Wagner zählen Alice Bellandi (Italien) und Audrey Tcheumeo (Frankreich) zu den Favoritinnen.

Kanu-Slalom: Für die deutschen Slalomkanuten hat Elena Lilik am Mittwoch im Einer-Canadier die ersehnte erste Medaille geholt. Die nächste Chance bietet sich am Donnerstag: Noah Hegge startet um 17.30 Uhr im Finale im Kajak-Einer. Vor drei Jahren in Tokio hatten die deutschen Slalomkanuten in allen vier Wettkämpfen jeweils eine Medaille gewonnen.

Turnen: Für die erfolgreichste Kunstturnerin der Geschichte bietet sich die zweite Goldchance: Simone Biles peilt nach dem Titel mit dem US-Team im Mannschaftswettbewerb ihren insgesamt sechsten Olympiasieg an. Ins Mehrkampf-Finale ab 18.15 Uhr geht die 27-Jährige als Favoritin. Aus deutscher Sicht sind das „Küken“ Helen Kevric und die erfahrene Sarah Voss vertreten.

Handball: Durch den unerwartet hohen Erfolg gegen Slowenien (41:22) nach zuvor zwei Niederlagen sind die Aussichten der DHB-Frauen enorm gestiegen, doch noch die Vorrunde als Vierter zu beenden und so in die K.-o.-Phase einzuziehen. In den abschließenden Vorrundenspielen gegen den WM-Dritten Dänemark (19 Uhr) und Europameister Norwegen (Samstag) sind die deutschen Handballerinnen aber wieder klarer Außenseiter. Nur die besten vier Mannschaften der beiden Sechsergruppen qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Schwimmen: Bei den Frauen geht es über 200 Meter Schmetterling (20.30 Uhr) und 200 Meter Brust (21.04 Uhr) um Medaillen. Deutsche Schwimmerinnen sind in beiden Wettbewerben nicht dabei, erst um 21.49 Uhr gehen Nele Schulze, Isabel Gose, Julia Mrozinski und Nicole Maier im Staffelvorlauf über die 4x200 Meter Freistil an den Start. Davor kann Olympiasieger Lukas Märtens über 200 Meter Rücken (20.37 Uhr) für die nächste Medaillenüberraschung sorgen. Er qualifizierte sich auf seiner Nebenstrecke als Viertschnellster der Halbfinals für den Endlauf.

Segeln: In der Klasse 49erFX haben die deutschen Starterinnen Marla Bergmann und Hanna Wille nach 12 von 13 Wettfahren als Fünfte noch Außenseiterchancen auf Bronze. Es führen die favorisierten Niederländerinnen Odile Van Aanholt und Annette Duetz. Bei den Männern konnte sich das Duo Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger als Gesamtzwölfte nicht für das Medaillenrennen der 49er-Klasse qualifizieren. Windsurf-Weltmeister Sebastian Kördel will nach zwei Siegen am Mittwoch in der Gesamtwertung weiter aufholen (ab 12.03 Uhr), auch für Windsurferin Theresa Steinlein stehen die nächsten Rennen an (ab 12.23 Uhr). Mit der Einhandjolle starten Philipp Buhl (ab 12.15 Uhr) und Julia Büsselberg (ab 15.35 Uhr) in ihre Regatten.

Bogenschießen: Bei den Männern und Frauen gehen die Einzelwettbewerbe weiter – mit deutscher Beteiligung. Nach einer starken Platzierungsrunde ist Florian Unruh in seinem ersten Duell klarer Favorit gegen den Ägypter Youssof Tolba (12.06 Uhr). Charline Schwarz trifft auf Ana Paula Vásquez aus Mexiko (17.26 Uhr). Im Falle eines Weiterkommens stünde für beide Deutschen noch am selben Tag jeweils die zweite Runde an.

Rudern: In den Halbfinals im Einer geht es für die Deutschen Alexandra Föster (9.30 Uhr) und Oliver Zeidler (9.50 Uhr) um einen Platz im Endlauf. Und auch der Deutschland-Achter will in seinem Hoffnungslauf (10.42 Uhr) seine Chance auf eine olympische Medaille wahren.

Golf: Ab 9 Uhr beginnt der viertägige Golfwettbewerb der Männer auf der Anlage Le Golf National in Guyancourt südwestlich von Paris. Mit Matthias Schmid und Stephan Jäger konnten sich auch zwei Deutsche für das Feld aus insgesamt 60 Startern qualifizieren.