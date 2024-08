Leichtathletik: In der erstmals bei Olympia ausgetragenen Marathon-Mixed-Staffel ging Christopher Linke um 7.30 Uhr zusammen mit Saskia Feige an den Start. Die Staffel ersetzt die lange Einzelstrecke über 50 Kilometer, auf der Jonathan Hilbert vor drei Jahren in Japan mit Silber für eine von drei deutschen Leichtathletik-Medaillen gesorgt hatte. Die beiden Deutschen kamen immerhin als Zehnte ins Ziel.