Die Dressur-Olympiasiegerin von 2012 und 2016, die Britin Charlotte Dujardin, wird nicht in Paris starten. Das gab sie am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien bekannt. Der Grund sei ein vier Jahre altes Video, in dem sie als Trainerin bei einer „Fehleinschätzung“ einer Situation zu sehen ist. Ein für sie vollkommen untypisches Verhalten, wie Dujardin betonte. Was genau auf dem Video gezeigt wird, führte sie nicht aus.