Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

„Ich liebe meinen schwarzen Job!“ Das war der Satz, den Simone Biles nach ihrem Mehrkampf-Olympiasieg im Turnen schrieb, auf dem Kurznachrichtenportal X; und für sich betrachtet mochte man denken: Häh? Klar, Biles ist eine Person of Color, die Freude am Beruf ist bei jedem ihrer Auftritte in Paris deutlich zu spüren, selbst wenn sie mal danebengreift wie am Montag. Sie elektrisiert die Massen, als beste Turnerin der Geschichte. Bei diesen Spielen hat sie bereits drei Goldmedaillen gewonnen; sie besitzt nun sieben goldene, zwei silberne und zwei bronzene – was übrigens auch LeBron James würdigte. Der Basketball-Star, der in Paris zum dritten Mal olympisches Gold gewinnen will, leitete Biles’ Eintrag an seine Fans weiter mit dem Zusatz, Biles sei „Black GOAT“; die Größte aller Zeiten, und sie sei nun mal: schwarz.