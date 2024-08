Von Sebastian Winter, Paris

Am Ende waren sie alle wieder glücklich. Moritz Wagner stakste mit seinen langen Beinen davon wie ein Giraffenbulle, der zur Mittagessenszeit um kurz vor 13 Uhr dringend auf der Suche nach ein paar Akazienblättern ist. Auf dem Weg Richtung Ausgang rief er in Richtung seines jüngeren Bruders Franz, der noch bei den Interviews festhing: „Komm jetzt, wir müssen looooooos.“ Das innig-frotzelige Verhältnis der beiden deutschen NBA-Brüder hatte sich schon kurz vorher in einer witzigen Szene gezeigt, als ein Reporter Moritz Wagner als „Franz“ ansprach. „Mo, ich bin Mo“, erwiderte Wagner: „Franz ist dieser hässliche Typ da drüben.“