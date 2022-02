Von Johannes Knuth

Hach. Man konnte die Erschütterungen rund um den Globus spüren, so sehr bebte das Herz von Thomas Bach vor Freude. Der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees hatte während seiner ersten Presserunde in Peking gerade die hartnäckige Frage entgegengenommen, welche Botschaft er an die chinesischen Menschen richten wolle, jetzt, wo die Winterspiele bald anbrechen. Bach kettete zunächst Dankesworte aneinander, er sei aufrichtig "dankbar" für das "standhafte" Bemühen der Gastgeber. Und wenn er sehe, wie tiefschürfend sich das Land der olympischen Kultur hingebe, wie Menschen aus allen Schichten die Spiele ins Herz schlössen, kurzum, wie der olympische Geist im Land erblühe - dann berühre ihn das auch persönlich.

Schon toll, IOC-Präsident zu sein. Da kann man sich eine Welt basteln, in der alle Widersprüche dahinschmelzen wie Kunstschnee in der Frühlingssonne. Da ist alles "amazing", wie Bach am Donnerstag immer wieder schwärmte, Land, Leute, Sportstätten, in deren mächtigen Schatten auch schnell mal hässliche Wahrheiten verschwinden: Menschen in Internierungslagern wie in der muslimisch geprägten Region Xinjiang, Unterdrückung in Honkong und Tibet, militärisches Säbelrasseln vor Taiwans Küste. Schwer zu glauben, dass ein eiskalter Stratege wie Bach wirklich glaubt, TV-Bilder eines autokratischen Staatsfernsehens zeichneten ein aufrichtiges Bild der Begeisterung im Land. Erst später, bei den Fragen der internationalen Presse, landete der IOC-Boss in der echten Welt. Das dafür umso krachender.

Mehr als sieben Stunden zuvor hatte der 68-Jährige den Ton für diesen Tag gesetzt, beim 139. Kongress der IOC-Mitglieder, der allen Spielen vorgeschaltet ist. Das Event in Peking genieße die "starke Unterstützung" der Weltgemeinde, eröffnete Bach seine Ansprache, womit er die Fakten schon originell ausschmückte. Als Beleg zerrte er die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen heran, die in einer Resolution dazu aufgerufen hatten, den olympischen Frieden zu respektieren. Das war nur bloß das traditionelle Ja zur Waffenruhe während der Spiele, kein Ja zu den Spielen und den Gastgebern. Dabei werden viele westliche Nationen, darunter Großbritannien, Kanada und die USA, ihre Regierungsvertreter aus Peking fernhalten, auch aus Protest gegen die katastrophale Menschenrechtslage.

Die Olympia-Gastgeber spenden Thomas Bach viel Applaus - auch das kommt wenig überraschend

Aber über solche Kleinigkeiten bügelte Bach routiniert hinweg. Olympia solle "immer Brücken bauen, niemals Mauern errichten", sagte er - bei Spielen, wie Reporter vor Ort amüsiert notierten, wo jede Anlange hinter hohen Zäunen versteckt ist, damit die virenschleudernden Ausländer das Virus nicht ins Land tragen. Aber, beteuerte Bach, dass die Spiele stattfänden, obwohl manche zuletzt gar die hässlichen Geister des Boykotts heraufbeschworen hatten, zeige doch, wie sehr Olympia ein Symbol von "Frieden und Einheit" sei.

Detailansicht öffnen Der Jugend zum Vorbild: Eine Büste von Thomas Bach bereichert seit Kurzem einen Park in Peking. (Foto: Noel Celis/AFP)

Die Gastgeber spendeten, wenig überraschend, viel Applaus. Das IOC, sagte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor dem IOC-Kongress, spiele eine wichtige Rolle dabei, "globale Solidarität und Kooperation in dieser schwierigen Zeit" zu stärken. Frei übersetzt: Vielen Dank, dass ihr strittige Themen unter dem Deckmantel der politischen Neutralität verhüllt. Ironischerweise waren es die Gastgeber selbst, die diese Linie jetzt selbst untergruben: China hatte einen Offizier, der einst in einen tödlichen Grenzzwischenfall an der indisch-chinesischen Grenze involviert war, jüngst zum Fackelträger ernannt. Indiens höchster Diplomat in Peking werde deshalb der Eröffnungsfeier fernbleiben, meldete das indische Außenministerium am Donnerstag.

Auch irgendwie erwartbar, leider: der Geleitschutz der UN. "Wenn wir zusammenarbeiten, sind uns keine Grenzen gesetzt", schwärmte António Guterres, der UN-Generalsekretär, am Donnerstag vor den IOC-Mitgliedern. Das war auch deshalb interessant, wenn man bedenkt, dass die UN im vergangenen Herbst einen Bericht zur katastrophalen Lage in Xinjiang veröffentlichen wollten, dies zuletzt dann immer wieder verschob - angeblich, mutmaßten Kritiker, um China und die Spiele nicht zu stören (was die UN zurückwies). Die Irin Emma Reilly, eine ehemalige UN-Mitarbeiterin, hatte ihrem einstigen Arbeitgeber vor Kurzem auch vorgeworfen, er habe seit 2013 Namen von uigurischen Aktivisten an chinesische Behörden durchgestochen, wenn diese etwa bei Demonstrationen teilnehmen wollten. Laut Reilly habe man so die chinesische Seite besänftigen wollen. Die UN hatten entgegnet, dass man niemals jemanden in Gefahr gebracht und die Praxis 2015 beendet habe (was Reilly wiederum bestritt). Nachdem die Irin an die Öffentlichkeit gegangen war, hatte sie bei den UN jedenfalls keinen Job mehr.

Und Guterres, der Generalsekretär? Der rief den IOC-Mitgliedern zu: "Lasst den olympischen Spirit von Fair Play und Solidarität weit über die Spiele hinaus scheinen!"

Detailansicht öffnen Restaurantbesuch in Peking: Thomas Bach (links) hat ein paar Geschenke dabei. (Foto: Pool/Getty Images)

Das passte wiederum ganz ausgezeichnet zu Bachs Bemühungen, die Lage der olympischen Welt in schönsten Farben auszumalen. Er schwärmte von 300 Millionen Chinesen, die in den vergangenen Jahren dem Wintersport nahegebracht worden seien ("China ist jetzt ein Wintersport-Land!"). Er rief die Spiele von Tokio im vergangenen Jahr zu einem "überwältigenden Erfolg" aus (ungeachtet schwelender Korruptionsaffären und doppelt so hoher Kosten wie geplant). Er nahm die Berichte der Finanzkommissionen freudig zur Kenntnis, 4,2 Milliarden Dollar Einnahmen im Olympiajahr 2021. Abgemischt wurde das mit einer weiteren Grußbotschaft von Bach - ach Moment, nein, von Papst Franziskus! Aber viel anders als seine Vorredner klang der Pontifex nicht: Olympia betone einen Sport, der "Brücken von Solidarität und Freundschaft" baue und niemanden am Wegesrand zurücklasse.

Bis auf ein paar Hunderttausende in Internierungslagern vielleicht.

Die einzige Kontroverse der IOC-Session ging auf Kosten des immerhin größten Sportverbandes neben dem IOC: des Fußball-Weltverbands Fifa und seines Bosses Gianni Infantino. Gleich drei IOC-Mitglieder geißelten die schwer umstrittenen Pläne des Schweizers, die Fußball-WM künftig alle zwei Jahre auszutragen. "Der Plan würde unermesslichen Schaden anrichten", sagte Mustapha Berraf, der Präsident der afrikanischen Olympia-Komitees, offenbar mit Blick darauf, dass viele olympische Sportarten noch stärker marginalisiert würden. Bach sagte, Infantino, ebenfalls IOC-Mitglied, habe seine Reise nach Peking "unerwartet" storniert. Er werde dem lieben Kollegen die Kritik aber weiterleiten. Für olympische Standards war das eine Watschn.

Bach schlingert durch ein Minenfeld an heiklen Themen

Richtig konfrontativ ging es erst auf der späteren Presserunde zu - vor allem, als der Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai auf die Tagesordnung kam. Die dreimalige Olympia-Teilnehmerin hatte einen ehemaligen Vize-Premier vor drei Monaten bezichtigt, er habe sie zu sexualisierten Handlungen genötigt; sie widerrief das später in hölzernen Videos - was nur größere Sorgen hervorrief, wie frei Peng sich in China äußern könne. Bach teilte zunächst nur mit, dass alles arrangiert werde, um Peng persönlich zu treffen, in der Olympia-Blase. Auf Nachfrage, weshalb er nie öffentlich darauf drängte, die Vorwürfe untersuchen zu lassen, griff er zu einem billigen Manöver: Wenn Peng dies wünsche, würde man das natürlich unterstützen. Wohlwissend, dass sie die Vorwürfe längst zurückgenommen hat; wohlwissend auch, dass niemand überprüfen kann, unter welchen Zwängen das womöglich geschah.

So schlingerte Bach weiter durch ein Minenfeld an heiklen Themen: Er bekräftigte, dass Athleten sich selbstverständlich rund um die Spiele zu allem äußern dürften (nachdem eine Äußerung eines OK-Mitglieds Zweifel geschürt hatte). Und er machte sich lustig darüber, dass manche Athleten forderten, auf dem Spielfeld politische Statements absetzen zu dürfen - ein Schauspieler könne das während seiner Hamlet-Aufführung ja auch nicht tun. Als könne man den Sport so einfach mit einer Theaterinszenierung gleichsetzen. Irgendwann war Bach beim brisantesten Thema angekommen: Welche Worte er an die unterdrückte uigurische Bevölkerung richten würde?

Da wehte es vom Podium im Pressesaal herunter. Man könne sich nicht in politische Konflikte einmischen, sagte Bach, denn dann bestünde die Gefahr, dass man immer mehr Länder verlieren würde - und die Spiele "ihre Universalität". Als wären Menschenrechte kein universelles Anliegen.

Das wäre beim IOC-Kongress bestimmt auch gut angekommen. Und im chinesischen Olympia-Fernsehen erst.