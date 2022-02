Olympia-Kolumne "Panda Mie":Wie in der Truman-Show, nur kälter

Entdeckungstouren in der olympischen Blase enden immer am nächsten Zaun. Was natürlich die Frage aufwirft: Ist wenigstens der Horizont echt?

Von Saskia Aleythe, Zhangjiakou

Schon am dritten Tag bin ich an meine Grenzen gestoßen. Also, nicht wirklich an meine, sondern an jene, die mir im Rahmen der Olympischen Spiele und der chinesischen Corona-Eindämmung gerade als solche vorgegeben werden. Den Hotelkomplex im Skiresort Zhangjiakou darf ich über den Parkplatz hinaus nicht verlassen, jede Fortbewegung muss mit gesonderten Shuttle-Bussen erfolgen. Also habe ich die Ecken ausgekundschaftet, die mir blieben: Es gibt ein kleines Flüsschen mitten zwischen zwei Gebäuden (wo das entspringt oder mündet, kann ich aus genannten Gründen nicht sagen), es gibt einen Skihang hinter einem weiteren Haus. Und: Als ich auf einem Parkplatz in Richtung Zaun lief, sah ich plötzlich etwas Helles in der Ferne. Einen Lichtbogen, halb abgeschnitten, vielleicht eine Reflexion? In dem Moment musste ich an die "Truman Show" denken, den wunderbaren Film mit Jim Carrey.

Der Hauptdarsteller, Truman Burbank, lebt dabei bekanntlich in einer großen TV-Show, ohne es zu wissen. Alle Menschen um ihn herum sind Schauspieler, erst als Erwachsener merkt er, dass etwas in dieser Welt nicht stimmt: Da fallen plötzlich Scheinwerfer von der Decke, da tauchen Requisiten von außerhalb auf. Truman lebt unter einer riesigen Kuppel, nach und nach entdeckt er immer mehr Kameras. Gegen alle Boshaftigkeiten des Produzenten, der natürlich die Serie mit ihm am Laufen halten will, segelt er also übers Meer davon - und verlässt den Fake-Horizont schließlich über eine Treppe.

Im Fernsehen sieht der Sonnenuntergang ganz anders aus als am realen Horizont

War mein Lichtbogen vielleicht auch nur eine reflektierende Kamera? Jedenfalls ähnelt diese Kuppel aus dem Film sehr dem Gefühl in der Corona-Blase, in der wir uns hier bewegen, unsere Kuppel ist nur sehr viel kleiner, menschenärmer und kälter. Die sogenannte "closed loop" kann man zwischen Biathlon- und Langlauf-Strecke sogar zu Fuß bewältigen, niemand tackelt einen von der Strecke. Polizisten oder andere Sicherheitskräfte sind mir bisher fast gar nicht untergekommen. Am Samstagabend, nach der Mixed-Staffel der Biathleten, habe ich es sogar geschafft, mich in dieser closed loop zu verlaufen. Ich hätte die chinesischen Berge hinaufstapfen können, bis zum nächsten Zaun. Befreiend. Also fast.

Als ich am Samstag auf dem großen Bildschirm neben dem Schießstand die Biathleten sah, und hinter ihnen die Skisprungschanze samt rosa Sonnenuntergang, war ich verblüfft. Das sollten Live-Bilder von hier sein? Ich drehte mich zur Seite - und entdeckte eine sehr viel zartere Farbgebung der abtauchenden Sonne am realen Horizont. Ein bisschen am Farbfilter spielen, das kennen wir ja alle, nicht nur aus der Truman Show.