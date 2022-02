Olympia-Kolumne "Sack Eis":Das Rascheln kommt näher

Von Saskia Aleythe, Zhangjiakou

Das Rascheln hat seine Unschuld verloren, und das ist ein ziemliches Ding. Bäckertüten und Laub rascheln, es ist ein Geräusch mit lieblichem Charakter - bis zu diesen Olympischen Spielen. In der Corona-Blase in Zhangjiakou, da raschelt es: Draußen auf dem Flur, vor dem eigenen Zimmer, in der Unterkunft für die (hoffentlich!) kommenden Wochen.

Es sind die Ganzkörper-Plastiksäcke, in denen die Gastgeber ab und an ihre Runden drehen, um das Coronavirus aufzuspüren. Wenn das Rascheln näherkommt, dann droht vielleicht schon bald: ein Klopfen. Ein Klopfen will man wirklich nicht hören dieser Tage, ein Klopfen kann heute kein Hallo mehr sein, nein, es muss ein Tschüss bedeuten: Positiv getestet! Na wunderbar.

Jetzt gibt es kein Zurück mehr - hör gut zu, du kannst der Nächste sein!

Wer seine Sinne beisammenhat, der kann sich damit schnell um den Verstand bringen. Warum turnt der Bewohner im Zimmer über einem? Darf dieser es schon nicht mehr verlassen? Ist das ein "Aaaaaaah" auf dem Flur? Wer "Aaaaaaah" auf dem Flur macht, der hat vermutlich gerade ein PCR-Test-Teststäbchen im Rachen, es kann gar nicht anders sein. Aufgesucht von den Virendetektiven, zum Bestätigen eines ersten positiven Tests.

Womit man beim Geräusch angekommen wäre, das so schmerzt wie Fingernägel, die langsam über eine Tafel kratzen: der Rollkoffer. Der Rollkoffer, wie er dumpf über den Bodenbelag ruckelt, steht für die höchste Eskalationsstufe: Da muss jemand mit Sicherheit ins Quarantäne-Hotel, der Rollkoffer verbreitet das Geräusch des Auszugs, für alle zu vernehmen: Jetzt gibt es kein Zurück mehr - hör gut zu, du kannst der Nächste sein! Olympische Spiele, das ist in den ersten Tagen vor allem: Olympisches Lauschen. Paranoid.

Glück hat der, der seine Ohrmuscheln entspannen kann; Ohrmuschel-Yoga erlebt vielleicht gerade seine Geburtsstunde und feiert seine Premiere dann bei den Winterspielen 2042 im Sudan. Völlig verrücktlauschen darf man sich also nicht, so mancher Plastiksack, mit dem man sich akustisch in den Schlaf fürchtet, ist am Ende ja auch nur eins: die Skihose der Flurnachbarn - die raschelt nämlich verdächtig ähnlich.