Janja Garnbret klettert zum ersten Olympiasieg in ihrer Disziplin. Geher Jonathan Hilbert schickt Grüße in die Heimat und das deutsche Tischtennis-Trio muss sich geschlagen geben. Die Eindrücke vom Freitag aus Tokio.

Die erste Olympiasiegerin im Klettern heißt Janja Garnbret. Die Slowenin war am Abend wie erwartet nicht zu schlagen, gerade beim Bouldern kletterte sie in einer eigenen Liga. So leicht sieht das bei ihr in der Wand aus ...

Detailansicht öffnen (Foto: Yara Nardi/Reuters)

... und so schön ist am Ende der Lohn: die Goldmedaille um den Hals.

Detailansicht öffnen (Foto: Shuji Kajiyama/dpa)

Es ist noch mitten in der Nacht, in Deutschland zumindest, als Jonathan Hilbert eine Silbermedaille holt - in der Disziplin 50 Kilometer Gehen. Zuerst schickt er über die Kameras eine Geste als Liebesbotschaft in die Heimat, später folgt ein emotionales Interview im Fernsehen. Wie praktisch, dass aus Tokio fast alles live übertragen wird.

Detailansicht öffnen (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images)

Für die Lieben daheim und sonst wo halten April Ross und Alix Klineman diesen einmaligen Moment fest, wie sie auf dem Siegerpodest ganz oben stehen - die beiden US-Amerikanerinnen haben im Beachvolleyball gewonnen.

Detailansicht öffnen (Foto: Themba Hadebe/AFP)

In Erinnerung behalten dürfte den Freitag auch die Mittelgewicht-Boxerin Li Qian (blau) - nicht nur wegen schmerzhafter Erfahrungen wie dieser. Im Halbfinale gewann sie gegen die Russin Senfira Magomedaliewa.

Detailansicht öffnen (Foto: Dmitri Lovetsky/AP)

Fürs Erinnerungsalbum auch dieses Bild: Der erst 16 Jahre alte Wasserspringer Jaden Eikermann ist der jüngste Olympia-Teilnehmer im Team des Deutschen Schwimm-Verbands. Er schied am Freitag zwar im Vorkampf vom Zehn-Meter-Turm aus. Aber Bundestrainer Lutz Buschkow sagt: "Die Zukunft steht ihm offen."

Detailansicht öffnen (Foto: Pedro Pardo/AFP)

Das vermutlich emotionalste Bild des Tages lieferte Annika Schleu. Sie trat im Modernen Fünfkampf an, lag vorne, hatte alle Chancen auf Golf, dann kam das Springreiten. Saint Boy wurde ihr zugelost, das Pferd aber verweigerte mehrmals und Schleu verzweifelte auf seinem Rücken. So fiel sie auf Rang 31 zurück, auf dem sie dann auch nach dem abschließenden Laser Run den Wettkampf beendete.

Detailansicht öffnen (Foto: Jung Yeon-Je/AFP)

Ausgeschieden, aber deutlich weniger enttäuscht: Für das deutsche Tischtennis-Trio reicht es im Finale gegen die Chinesen nicht. Timo Boll und Patrick Franziska verlieren erst das Doppel...

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/Kyodo News)

... anschließend auch Dimitrij Ovtcharov und Boll ihre Einzel. Ovtcharov bleibt gegen den starken Fan Zhendong (im Bild) ohne Chance. "Wir haben ein großes Turnier gespielt, auch im Finale", sagt Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf am Ende.

Detailansicht öffnen (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Und über einen neuen olympischen Rekord jubelt die Kenianerin Faith Kipyegon im Stadion von Tokio. Ihre Zeit über 1500 Meter: 3:53,11 Minuten.