Kristin Pudenz schleuderte ihren Diskus so weit, dass sie am Ende über Silber jubeln konnte.

Diskuswerferin Kristin Pudenz aus Potsdam hat überraschend Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Die 28-Jährige landete am Montag mit der persönlichen Bestleistung von 66,86 Metern im fünften Versuch auf dem zweiten Platz. Nach ihrem Silber-Coup vergoss Pudenz, die in diesem Jahr immer wieder Probleme mit der Achillessehne hatte, Tränen des Glücks. Es war die erste Medaille für die deutschen Leichtathleten in Tokio. Pudenz bescherte den deutschen Diskuswerferinnen zudem die erste Medaille seit dem Gold-Wurf von Ilke Wyludda 1996 in Atlanta.

Olympiasiegerin im von einer rund einstündigen Regenunterbrechung beeinträchtigten Wettbewerb wurde die US-Amerikanerin Valarie Allman (68,98). Auf Rang drei kam Yaime Perez aus Kuba (65,72). Die Leverkusenerin Marike Steinacker wurde mit 62,02 Metern Achte. Claudine Vita aus Neubrandenburg verpasste den Endkampf der besten acht Diskuswerferinnen als Neunte (61,80 Meter). Die Kroatin Sandra Perkovic, Olympiasiegerin von 2012 und 2016, verpasste als Vierte (65,01) eine Medaille.

Weitere Leichtathletik-Entscheidungen

Keine 24 Stunden nach dem olympischen Hochsprung ist auch das Weitsprung-Finale der Sommerspiele von Tokio dramatisch geendet. Im letzten Versuch flog der griechische Europameister Miltiadis Tentoglou, bis dahin Vierter, auf 8,41 m und egalisierte damit die Weite des seit dem dritten Durchgang führenden Kubaners Juan Miguel Echevarria.

Weil Tentoglou aber mit 8,15 den um sechs Zentimeter besseren zweitbesten Versuch gegenüber Echevarria vorzuweisen hatte, lag der Grieche an der Spitze. Mit dem letzten Sprung der Konkurrenz wollte Echevarria noch einmal kontern, verletzte sich aber beim Anlauf.

Am Abend zuvor hatten im Hochsprung-Finale Mutaz Essa Barshim aus Katar und der Italiener Gianmarco Tamberi 2,37 m übersprungen und waren danach an 2,39 m gescheitert. Weil beide die gleiche Anzahl an Fehlversuchen hatten, lagen sie gleichauf an der Spitze. Nach kurzer Absprache verzichteten sie auf ein Stechen, für beide gab es damit Gold. Bronze im Weitsprung ging an Echevarrias Landsmann Maykel Masso (8,21), der deutsche Meister Fabian Heinle (Stuttgart) kam in seinem ersten olympischen Finale nicht über den zwölften und letzten Platz (7,62) hinaus.

Hürdensprinterin Jasmine Camacho-Quinn hat die zweite olympische Goldmedaille in der Geschichte Puerto Ricos und die erste für die Karibikinsel in der Leichtathletik gewonnen. Fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Tennisspielerin Monica Puig setzte sich die 24-Jährige im Finale von Tokio über 100 m Hürden in 12,37 Sekunden vor Weltrekordlerin Kendra Harrison aus den USA (12,52) durch. Bronze ging an Megan Tapper (Jamaika/12,56). Camacho-Quinn, die nie zuvor eine Medaille bei einer großen Meisterschaft gewonnen hatte, war im Halbfinale in 12,26 Sekunden zu einem olympischen Rekord gelaufen und hatte Harrisons Weltbestmarke nur um sechs Hundertstel verfehlt.

Die niederländische Spitzenläuferin Sifan Hassan hat eine Demonstration ihrer außergewöhnlichen Stärke abgeliefert. Im Vorlauf über 1500 Meter stürzte die Weltmeisterin, die wie gewohnt weit hinten im Feld unterwegs war, eingangs der letzten Runde. Hassan rappelte sich auf, stürmte mit mehr als 50 Metern Rückstand auf die Spitze den Konkurrentinnen hinterher - und lag eingangs der Zielgeraden bereits wieder an der Spitze. Das Rennen gewann sie in 4:05,17 Minuten und erreichte damit das Halbfinale am Mittwoch (12 Uhr MESZ). Caterina Granz (Berlin) rutschte als Neunte ihres Vorlaufs in 4:06,22 gerade noch als eine der sechs Zeitschnellsten hinter den Direktqualifizierten ins Halbfinale, die deutsche Meisterin Hanna Klein (Tübingen) schied aus.

Zwei Tage nach ihrem Triumph über 100 Meter ist die jamaikanische Starsprinterin Elaine Thompson-Herah glanzlos ins 200-Meter-Halbfinale eingezogen. Die 29-Jährige belegte in ihrem Vorlauf in 22,86 Sekunden Platz drei. Ihre Erzrivalin und Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce, über 100 Meter Zweite, hinterließ den deutliche besseren Eindruck und gewann ihr Rennen in 22,22. Thompson-Herah hatte 2016 in Rio über 100 und 200 m gewonnen. Sie wäre die erste Frau, die das doppelte Sprintdouble bei Sommerspielen schafft. Schnellste in den Vorläufen war Namibias Senkrechtstarterin Christina Mboma, die in 22,11 Sekunden einen U20-Weltrekord aufstellte. Die Jahresweltbeste Gabrielle Thomas aus den USA kam auf Platz zwei (22,20). Die deutsche Meisterschaftszweite Lisa Marie Kwayie (Neukölln) erreichte in 23,14 Sekunden über die Zeitregel die nächste Runde, Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim/23,41) schied aus.