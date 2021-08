Kanu: Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat ein frühes Aus bei den Olympischen Spielen über seine Paradestrecke verhindert und das Halbfinale erreicht. Nach dem dritten Platz im Vorlauf wahrte der Potsdamer über den Umweg Viertelfinale mit einem Sieg seine Chance auf eine Medaille im Einer über 1000 Meter. Die Entscheidungen fallen am Samstag. Es sei "mental ein Problem" gewesen, sich für das Viertelfinale noch mal "in den richtigen Modus zu bringen", sagte Brendel. Um auf dem Podest zu landen, müsse "schon viel klappen und richtig laufen. Ich kann immer in die Medaillen fahren, aber es wird nicht so eine souveräne Vorstellung wie in Rio geben", sagte er. Teamkollege Conrad Scheibner (Berlin) schaffte als Zweiter seines Vorlaufs den direkten Sprung in die Vorschlussrunde.

Der Kajak-Vierer der Männer um Routinier Ronald Rauhe (Potsdam) qualifizierte sich als Vorlaufsieger über 500 Meter ebenfalls souverän für das Halbfinale. Die Weltmeister sind die Top-Favoriten auf Gold. Bei den Frauen qualifizierten sich der Kajak-Vierer und der Canadier-Zweier mit Lisa Jahn (Berlin) und Sophie Koch (Karlsruhe) über jeweils 500 Meter für das Halbfinale. Beide Boote landeten in ihren Vorläufen auf Rang zwei.

Volleyball: Mit einem Sieg gegen Serbien sind die US-amerikanischen Volleyballerinen ins Finale eingezogen. Sie gewannen im Halbfinale 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Im Finale treffen sie am Sonntag auf Brasilien oder Südkorea.

Leichtathletik: Geher Jonathan Hilbert hat überraschend Silber über 50 Kilometer und damit die erste deutsche Geher-Medaille seit 29 Jahren gewonnen. Der 26-Jährige von der LG Ohra musste sich in Sapporo in 3:50:44 Stunden nur dem Polen Dawid Tomala (3:50:08) geschlagen geben. Bronze ging an Evan Dunfee aus Kanada (3:50:59).

Beachvolleyball: Die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman haben Gold im Beachvolleyball gewonnen. Das Team, gegen das Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden waren, bezwang Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy aus Australien am Freitag deutlich 2:0 (21:15, 21:16). Die 39 Jahre alte Ross holte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihre dritte Olympiamedaille. Für Klineman war Tokio die Olympia-Premiere. Bronze sicherten sich die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré mit einem 2:0 (21:19, 21:15) gegen die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka.

Golf: US-Golfstar Nelly Korda liegt klar auf Gold-Kurs. Die 23 Jahre alte Weltranglisten-Erste behauptete am Freitag im Kasumigaseki Country Club mit einer 69er-Runde und insgesamt 198 Schlägen souverän die Spitze. Vor dem Finaltag hat die Tochter des ehemaligen tschechischen Tennis-Profis Petr Korda drei Schläge Vorsprung auf die zweitplatzierte Inderin Aditi Ashok (201). Die deutsche Golferin Caroline Masson verbesserte sich am dritten Turniertag auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit einer 68er-Runde und insgesamt 209 Schlägen auf den geteilten 20. Rang. "Insgesamt kann ich mit dem Tag zufrieden sein", sagte die 32-Jährige aus Gladbeck.

Bahnradfahren: Die niederländische Bahnradfahrerin Laurine van Riessen hat sich bei ihrem Sturz am Donnerstag während des olympischen Keirin-Wettbewerbs das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen sowie die Lunge gequetscht. Die 33-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Tokio, wie ein niederländischer Sprecher mitteilte. Van Riessen hatte im Viertelfinal-Lauf des sogenannten Kampfsprints das Hinterrad von Weltmeisterin Emma Hinze touchiert und war daraufhin mit der Britin Katy Marchant kollidiert. Sie wurde auf einer Trage von der Bahn abtransportiert. Ihre Teamkollegin Shanne Braspennincx holte sich den Olympiasieg im Keirin.