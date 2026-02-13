50 Jahre „Wunder von Innsbruck“Die unwahrscheinlichste Medaille der deutschen Olympia-Geschichte

Genau genommen ereigneten sich damals, am 14. Februar 1976, einem Samstag, in Innsbruck gleich zwei Mirakel auf einmal: ein sportliches (davon wird dieser Text handeln) und ein humanitäres. Denn dass dieser Abend ohne schwere Läsionen endete, war mindestens so unwahrscheinlich wie die Option, dass es etwas zu feiern geben würde. Es sollte dann aber alles anders kommen.