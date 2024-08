Noah Lyles hüpfte, er brüllte seine Freude und Erleichterung heraus, dann riss er sich seine Startnummer mit seinem Namen darauf von der Brust und hielt sie in alle Kameras. „Seht her, ich habe es allen gezeigt“, sollte das wohl heißen. Und tatsächlich: Lyles zeigte im Stade de France eine spektakuläre Sprintshow, schnappte sich dank eines starken Schlussspurts das ersehnte Gold.

Lyles hat damit sein Versprechen eingelöst und Olympia-Gold über die 100 Meter nach 20 Jahren wieder zurück in die USA geholt. Der Weltmeister rannte in 9,79 Sekunden Bestleistung und war damit nicht zu halten. Silber hinter Lyles sicherte sich Kishane Thompson (9,79/Jamaika), der nur fünf Tausendstelsekunden zurücklag. Es war die knappste 100-Meter-Entscheidung in der Geschichte der Olympischen Spielen der Neuzeit. Bronze holte Fred Kerley (9,81/USA).

Detailansicht öffnen Foto-Finish: Lyles liegt im Ziel einen Hauch vor Kishane Thompson aus Jamaika. (Foto: Agustin Marcarian/Reuters)

Ein DJ hatte den Fans vor dem Rennen eingeheizt, durch eine Lichtershow wurde die Spannung noch einmal hochgetrieben - und Lyles genoss es. Der schwache Start brachte ihn nicht aus dem Konzept, er stachelte ihn eher an. Als es vollbracht war, fiel er seiner Mutter auf der Tribüne um den Hals – und bot seinem Image entsprechend eine Jubel-Show im Stadion.

Detailansicht öffnen Lyles bei seiner Gold-Feier. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Tokio-Olympiasieger und Europameister Marcell Jacobs aus Italien wurde Fünfter in 9,85 Sekunden. Der deutsche Sprinter Joshua Hartmann hatte das Finale zuvor klar verpasst. Der Kölner belegte in seinem Halbfinale in 10,16 Sekunden den siebten Platz.