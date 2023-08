Von Javier Cáceres und Christof Kneer

Es gibt auch im Fußball Ereignisse, die den Verlauf von Geschichten verändern und zu einer Reihe von Hypothesen werden, die dann nicht mehr zu beweisen sind. Oder nicht in ihren Details. Ein Beispiel: Den Samstagabend von München hätte es so nicht gegeben, wie er sich am Ende zutrug - mit dem 3:0-Sieg von Pokalsieger RB Leipzig beim FC Bayern -, wenn Julian Nagelsmann im März nicht entlassen worden wäre. Nicht nur, weil die Protagonisten andere gewesen wären als am Samstag. Sondern weil der Held des Supercups vielleicht nicht im Jersey von RB Leipzig, sondern im Dress des FC Bayern gespielt hätte.