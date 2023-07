Interview von Javier Cáceres, Berlin

Ehe der Manager Oliver Ruhnert, 51, sich im VIP-Raum des Stadions An der Alten Försterei zum Interview an einen Tisch setzt, bittet er noch mal ans Fenster und lenkt den Blick aufs Spielfeld, wo gerade eine neue Drainage verlegt wird - für die kommende Saison, die auch für ihn eine besondere sein wird: Als Tabellenvierter der abgelaufenen Bundesliga-Saison darf der 1. FC Union Berlin erstmals in der Champions League antreten. Die Heimspiele der Königsklasse werden die Köpenicker allerdings im Olympiastadion austragen. "Ich persönlich finde es schade", sagt der Sport-Geschäftsführer Ruhnert, aber es sei unumgänglich: Würde Union im eigenen Stadion (Kapazität: etwa 22 000 Zuschauer) spielen, müsste man wegen der Auflagen der Uefa zu viele Fans und Klubmitglieder außen vor lassen. Keine leichten, aber ausgesprochen spannende Tage sind das also gerade in Berlin-Köpenick.