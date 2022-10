Kommentar von Sebastian Fischer

Oliver Kahn sank in seinen Sitz, schreiend. Die Arme legte er um die Kante der Rückenlehne, den Mund öffnete er so weit wie beim Zahnarzt, doch das war erst der Anfang. Er richtete sich auf, brüllte weiter. Dann schlug er mit den Händen auf die Balustrade, bevor er sich kurz an ihr festzuhalten schien. Es sah aus, als würde er sie aus der Verankerung reißen wollen.