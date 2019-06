So kennt man Oliver Kahn als Spieler: Mit wehender Mähne, unzähmbar, mit feurigem Ehrgeiz und dem einen oder anderen Ausraster (hier seine Kungfu-Szene beim Auswärtsspiel in Dortmund 1999). Wer heute "echte Typen" vermisst, denkt gerne an die Zeit zurück, als er noch aktiv war. Der "Titan" erfüllte in seiner Laufbahn den Typenanspruch so sehr, dass er für mindestens zehn normale Bundesliga-Typen zählte. Jetzt wird er 50 - sein Image hat sich nach dem Karriereende als aktiver Fußballer stark verändert.