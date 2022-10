Oliver Kahn, wütend und brüllend auf der Tribüne, das ist ein neues Bild. Aber vielleicht passt es dazu, dass er seine Rolle in dieser Saison etwas anders ausfüllen möchte. Für den FC Bayern wäre das hilfreich.

Kommentar von Sebastian Fischer

Oliver Kahn sank in seinen Sitz, schreiend. Die Arme legte er um die Kante der Rückenlehne, den Mund öffnete er so weit wie beim Zahnarzt, doch das war erst der Anfang. Er richtete sich auf, brüllte weiterhin, bewegte den Unterkiefer dabei nach vorne. Dann schlug er mit den Händen auf die Balustrade, bevor er sich kurz an ihr festhielt, als würde er sie aus der Verankerung reißen wollen.

Die von den TV-Kameras eingefangene Szene, die den Vorstandschef des FC Bayern auf der Tribüne des Westfalenstadions bei seinem Zorn über Dortmunds Ausgleich in der Nachspielzeit zeigte, ist schon jetzt exemplarisch für diese Saison. Es gibt endlich mal wieder wütende Bayern nach Bundesligaspielen zu bestaunen, das hat es ja lange nicht gegeben. Die Szene ist außerdem etwas für Nostalgiker.

Als Torwart schüttelte Kahn seine Mitspieler und knabberte am Ohr seiner Gegner. Als Funktionär hat er sich in einen Betriebswirtschaftler verwandelt, der mit Business-Englisch versehene Wortmeldungen abwägt. Und nun: Die Rückkehr des Titans?

Für die Bundesliga wäre das eine schöne Nachricht, schließlich stünde mehr Unterhaltung in Aussicht. Aber auch für den FC Bayern wäre es eine interessante Entwicklung.

Sie haben sich im Vorstand des Rekordmeisters etwas vorgenommen. "Wir haben in Debatten nicht eingegriffen, zu selten unsere Sichtweise erklärt. Das war ein Fehler", sagte Sportchef Hasan Salihamidzic eingangs dieser Saison. Mehr einmischen, wie es die ehemaligen Klub-Chefs Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ständig machten, so konnte man das interpretieren.

Kahn hat damit angefangen, als er bei der Meisterfeier "Basta" vom Rathausbalkon rief und ein Wechselverbot für Robert Lewandowski erteilte, das später zwar nicht mehr galt, aber als erfolgreiche Verhandlungstaktik ausgelegt werden konnte. Nach vier sieglosen Bundesligapartien hat er dann auf dem Oktoberfest verkündet, dass der FC Bayern das nächste Spiel gewinnen werde, noch mal Basta.

In dieser Woche steuert die Prüfung in Debattensicherheit für die Klubführung allerdings auf ihren Höhepunkt zu: Am Samstag ist Jahreshauptversammlung. Es wird wie im Vorjahr um das Katar-Sponsoring gehen. Und wenn es nicht wieder Buh-Rufe geben soll, wären nicht nur von Präsident Herbert Hainer, sondern auch von Kahn ein paar kluge Erklärungen hilfreich.

Und dann ist da natürlich das Kerngeschäft, der Fußball, der noch nicht so erfolgreich ist wie gewohnt, angeleitet von einem Trainer, den offenbar stört, wie derzeit über ihn gesprochen wird. Dass Kahn nun auch in solchen Fragen regelmäßig den Rüttler und Schüttler gibt, ist wohl eher nicht zu erwarten. Aber ein bisschen mehr Titan scheint er zu wagen.

Am Sonntag twitterte auf seinem eigenen Kanal zunächst das Video vom Ausraster am Samstag, nicht ohne ein paar vorsichtige Worte der Selbstironie: "Dieses Ergebnis haut einen doch vom Stuhl...". Und er war offenbar noch motiviert: Mit seinem nächsten Tweet kritisierte er die Leistung von Schiedsrichter Deniz Aytekin.