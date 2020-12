Interview von Felix Haselsteiner und Thomas Hürner

Oliver Glasner, 46, ist seit eineinhalb Jahren Trainer des VfL Wolfsburg. Er kam aus seiner Heimat Österreich, dort hatte der frühere Verteidiger erfolgreich als Assistent bei RB Salzburg sowie als Chefcoach in Ried und beim Linzer ASK gearbeitet. Die deutsche Fußball-Republik weiß von Glasner bisher noch immer wenig. Gerade Werkself-Skeptiker fühlten sich bestätigt: ein eher unscheinbarer Trainer bei einem eher grauen Klub. Oder doch nicht? Glasner grüßt per Videoschalte, hinter ihm: ein leuchtend grünes VfL-Plakat. Und sportlich ist die Wolfsburger Saison bisher gar nicht grau: Vor dem Topspiel an diesem Mittwoch beim FC Bayern ist der VfL ungeschlagen Tabellenvierter.