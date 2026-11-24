Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel beim OSC Lille auch auf seinen französischen Flügelmann Michael Olise verzichten. Der 24-Jährige, der an einer Prellung des Vorfußes leidet, fehlte am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/Liveticker SZ.de) und fällt damit aus.

Der deutsche Rekordmeister reist mit dem letzten Aufgebot nach Nordfrankreich. Auch auf Kapitän Manuel Neuer, Weltfußballer Harry Kane, Alphonso Davies, Ismael Saibari und Serge Gnabry muss Trainer Vincent Kompany teils noch monatelang verzichten.

JHV des FC Bayern : Nach fünf Stunden äußert ein Neurologe Kritik an Rummenigges Umgang mit Musiala Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern verkünden Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen mal wieder Rekorde. Ganz zum Schluss kritisiert ein Arzt Rummenigges Aussagen zu Jamal Musiala. SZ Plus Von Philipp Schneider ...

Mit dabei auf dem Platz war neben Jamal Musiala auch Luis Díaz. Während Musiala nach seinem Comeback gegen den 1. FC Köln (1:1) am vergangenen Freitag in Lille ungeachtet der Debatten um seine Person mindestens für die letzte halbe Stunde eingeplant ist, könnte das Spiel für Díaz noch etwas zu früh kommen.

Kompany muss vor allem in der Offensive improvisieren, wo sich überraschende Maßnahmen auftun könnten. „Wir werden schon kreativ werden müssen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Möglich scheint ein „Bubi-Sturm“ mit Lennart Karl als Spitze vor Nathaniel Brown, Tom Bischof und Tim Binder – dieser Angriff hätte ein Durchschnittsalter U21. Alternativ zu Binder könnte Konrad Laimer nach rechts vorne rücken. „Er hat das schon gespielt“, erklärte Eberl.

Auch Coach Kompany äußerte sich entsprechend trotzig: „Wir haben manche Spieler nicht, aber kämpfen können wir noch. Und das werden wir mit Freude machen. Das will ich sehen.“ Für den verletzten Neuer wird wieder Jonas Urbig im Tor stehen. Die Bayern hatten sich zuletzt mit 2:0 bei Atlético Madrid durchgesetzt. Nach vier von acht Vorrundenspielen stehen sie bei acht Punkten, Lille hat nur einen Zähler auf dem Konto. Weitere Münchner Gegner sind Slavia Prag, Manchester United und Betis Sevilla.