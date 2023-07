Kommentar von Johannes Knuth

Als Thomas Bach, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), vor Kurzem mit großem Tamtam in Paris auftrat, ein Jahr vor Anbruch der Olympischen Spiele in Frankreichs Hauptstadt, machte er ein Versprechen: Man schaue ganz genau hin, wenn russische Athleten unter neutralem Banner peu à peu in den Weltsport zurückkehren. Nun, wenn man die Fecht-WM heranzieht, die am Sonntag in Mailand endete, wird Bach bei scharf eingestelltem Blick vor allem eines erkannt haben: die Trümmer seiner krachend gescheiterten Politik.