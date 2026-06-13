Trainer Ole Werner steht bei RB Leipzig vor dem überraschenden Aus. Wie unter anderem die spanische Zeitung Marca berichtet, soll der ehemalige Bayern-Profi Martín Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden. Der Argentinier, zuletzt mit Real Mallorca aus der spanischen La Liga abgestiegen, soll ein entsprechendes RB-Angebot vorliegen haben.

Auch der Sender Sky berichtete von einer sich anbahnenden Trennung in Leipzig. Die Entscheidung soll demnach von der strategischen Red-Bull-Führung um Oliver Mintzlaff, Jürgen Klopp und Mario Gomez getroffen worden sein.

Werner hatte Leipzig zur Saison 2025/26 übernommen und auf Anhieb zurück in die Champions League geführt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Demichelis, 45, der in der Bundesliga von 2003 bis 2010 bei Bayern München spielte, hatte erst vor wenigen Wochen trotz des Abstiegs seinen Vertrag mit Mallorca verlängert, soll aber eine Ausstiegsklausel haben.