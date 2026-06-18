Ein wenig erinnert beim Fußballunternehmen RB Leipzig die Aktualität rund um die Trennung von Trainer Ole Werner an Franz Kafka. An dessen ersten Satz aus „Der Prozess“, der sich wie folgt paraphrasieren ließe: Jemand musste Ole W. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Abends freigestellt. „Danke, Ole!“, ließ der Bundesligist am Mittwochabend über seine Verbreitungsplattformen verlauten und kündigte an, schon bald einen neuen Trainer vorzustellen. Es besteht kaum noch ein begründeter Zweifel daran, dass es sich beim Nachfolger um den argentinischen WM-Finalisten von 2014 und früheren FC-Bayern-Verteidiger Martín Demichelis, 45, handeln wird.