Ein wenig erinnert beim Fußballunternehmen RB Leipzig die Aktualität rund um die Trennung von Trainer Ole Werner an Franz Kafka. An dessen ersten Satz aus „Der Prozess“, der sich wie folgt paraphrasieren ließe: Jemand musste Ole W. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Abends freigestellt. „Danke, Ole!“, ließ der Bundesligist am Mittwochabend über seine Verbreitungsplattformen verlauten und kündigte an, schon bald einen neuen Trainer vorzustellen. Es besteht kaum noch ein begründeter Zweifel daran, dass es sich beim Nachfolger um den argentinischen WM-Finalisten von 2014 und früheren FC-Bayern-Verteidiger Martín Demichelis, 45, handeln wird.
Aus von Ole Werner bei RB LeipzigKlopp blickt in die Glaskugel – und der Trainer ist weg
Lesezeit: 7 Min.
Ole Werner führt Leipzig in die Champions League – und wird trotzdem unsanft entlassen. Zwischen ihm und Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp soll Funkstille geherrscht haben. Die Geschichte einer Entfremdung.
Von Javier Cáceres
Lesen Sie mehr zum Thema