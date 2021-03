Von Thomas Hahn, Tokio

Am Samstagabend erschütterte ein größeres Erdbeben die Nordostküste Japans. Stärke 6,9 auf der Momenten-Magnituden-Skala. Das Wetteramt warnte zunächst vor einem ein Meter hohen Tsunami an Küstenabschnitten der Präfektur Miyagi. Aber der Tsunami und größere Schadensmeldungen blieben aus, und so konnte man sich wieder jener markanten Entscheidung aus Tokio zuwenden, die eine Erschütterung der ganz anderen Art mit sich brachte: Die Olympischen und Paralympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt diesen Sommer werden wegen der Pandemie tatsächlich die ersten in der Sportgeschichte, bei denen keine Zuschauer aus dem Ausland anreisen dürfen. Gut vier Monate vor der Olympia-Eröffnungsfeier wurde außerdem bekannt, dass auch ehrenamtliche Helfer mit Wohnsitz außerhalb Japans nicht zu den Spielen kommen dürfen.

Der Schutz vor Coronavirus-Infektionen stehe über allem, erklärten die Verantwortlichen. "Es ist sehr schade", sagte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees Tocog, "aber wenn man den aktuellen Stand der Infektionen sieht und bedenkt, was man tun sollte, um Engpässe in unserem Gesundheitssystem zu vermeiden, geht es nicht anders." Tokios Gouverneurin Yuriko Koike sprach von einer "unumgänglichen Entscheidung", denn: "Wir wollen den Erfolg der Spiele sicherstellen, indem wir der Sicherheit höchste Priorität einräumen." Und Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sagte: "Wir müssen Entscheidungen fällen, die Opfer von allen verlangen, und wir müssen um Verständnis bitten."

Die letzte Beratung zur Zuschauer-Einreise fand am Samstag in Tokio statt. Japans Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa und Tocog-Präsidentin Hashimoto saßen in gebührendem Abstand nebeneinander. Tokios Gouverneurin Koike, IOC-Präsident Bach und Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), waren online zugeschaltet. Dass dabei das Votum gegen zugereiste Spiele-Touristen ausfiel, war eigentlich keine Überraschung mehr. Aus Regierungskreisen war schon vor der IOC-Session vergangene Woche durchgesickert, dass Japans rechtskonservative Regierung bei den Spielen wegen der Virus-Angst keine Auslands-Zuschauer zulassen werde.

Detailansicht öffnen Mit dem nötigen Sicherheitsabstand verkünden Japans Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa, Tocog-Präsidentin Seiko Hashimoto, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike (v. l. n. r.) und IOC-Präsident Thomas Bach (im Hintergrund) den Ausschluss von ausländischen Fans. (Foto: Kyodo News / imago)

Außerdem passt der Beschluss zur Hygienepolitik, die das Tocog schon im Februar in der ersten Ausgabe seiner sogenannten Playbooks für Aktive, Wettkampfpersonal und Medienschaffende dargelegt hatte. Demnach sollen alle Akkreditierten der Spiele sich nach ihrer Ankunft in Tokio zwei Wochen lang nur in Sportstätten, Hotels und sonstigen Olympia-Zonen aufhalten dürfen, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, nicht in normalen Läden einkaufen, nicht in Restaurants essen. Spiele-Touristen hätte man schwerlich in eine solche Hygiene-Haft zwängen können.

Kein Platz für romantische Bedenken der olympischen Familie

Neu allerdings ist, dass auch keine Volunteers aus dem Ausland nach Japan kommen dürfen. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete darüber mit Verweis auf informierte Kreise. Bevor die Spiele im vergangenen Jahr wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurden, gab das Tocog an, dass zehn Prozent der etwa 80 000 Helfer aus anderen Ländern anreisen würden. Wegen ihrer Sprachkenntnisse müssten sie eigentlich unverzichtbar sein bei einem Ereignis mit Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Die Regierung soll deshalb auch über Ausnahmen von der Volunteer-Beschränkung nachdenken. Aber die Mehrheit darf wohl nicht mithelfen - ein weiterer Schlag gegen das internationale Flair beim größten Sportfest der Welt.

Schon auf der IOC-Session wurden Bedenken laut, dass ein Zuschauer-Einreisebann auch Angehörige von nicht-japanischen Sportlerinnen und Sportlern fernhalte. Aber solche eher romantischen Einwände aus der olympischen Familie haben in der Pandemie keine Chance. Japans Regierung steht unter Druck. Die Infektionszahlen im Land sind relativ niedrig, gerade in den großen olympischen Nationen Amerikas und Europas dagegen sind sie weiterhin hoch. Man hat Angst, dass eine Masseneinreise zu einer neuen Infektionswelle führt, die das eher dürre japanische Gesundheitssystem überfordert. Nach diversen Umfragen ist die große Mehrheit der Menschen in Tokio gegen die Spiele diesen Sommer. Da wollen die Behörden ihnen wenigstens so weit wie möglich die Angst davor nehmen, dass mit den Festgästen neue, ansteckendere Corona-Mutanten eingeschleppt werden.

630 000 Spiele-Tickets sollen ins Ausland verkauft worden sein. Ihre Besitzer bekommen den Ticketpreis erstattet, das hat das Tocog bekannt gegeben. Dafür bleiben die verhinderten Spiele-Fans wohl auf ihren Storno-Kosten sitzen. Aber die eigentlich Leidtragende an der Entscheidung ist Japans Regierung selbst: Auslandsgäste waren ein Grund dafür, dass sie in das teure Mammut-Ereignis investierte. Internationale Spiele-Touristen sollten die japanische Wirtschaft mit ihrem Konsum ankurbeln und einen bleibenden Eindruck vom coolen, innovativen Reiseland Japan bekommen. Daraus wird nun ganz sicher nichts.