Im Januar 2021 wirkte Mesut Özils Wechsel zu Fenerbahce Istanbul wie pure Fußball-Romantik. Doch der deutsche 2014-Weltmeister und sein einstiger Herzensklub haben sich überworfen. Am Donnerstag teilte der türkische Erstligist mit, seinen Kapitän Özil, 33, suspendiert zu haben. Gleiches gelte für dessen Teamkollegen Ozan Tufan. Laut der Zeitung Fanatik gilt die Entscheidung für unbestimmte Zeit. Fenerbahce selbst wollte die Mitteilung vorerst nicht kommentieren.

Bei seiner Ankunft, nach Vertragsauflösung beim FC Arsenal, war Özil von den Fans euphorisch begrüßt worden. Aber die Begeisterung verflog. Zum Meistertitel führte Özil Fenerbahce nicht, es reichte nur für Platz drei in der Liga - so, wie auch im Moment, mit 17 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzon. Im November beklagte Klubpräsident Ali Koc Özils Arbeitsauffassung, zuletzt soll sich Özil nach einer Auswechslung mit Trainer Ismail Kartal gezofft haben. Spekuliert wird über einen zeitnahen Wechsel in die USA.