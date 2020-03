Aus den Seriensiegern von Red Bull Salzburg, die noch im Herbst für ihr Debüt in der Champions League europaweit beklatscht wurden, ist innerhalb weniger Wochen ein Sorgenfall geworden. Erstmals seit Jahren ist die Vormachtstellung des Dauermeisters im österreichischen Fußball gefährdet. Am Montagabend verlor Salzburg auch das Ligaspiel beim Provinzklub SCR Altach in Vorarlberg 2:3 (0:2). Damit steht schon vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde fest, dass Salzburg ins anschließende Meisterplayoff nur als Tabellenzweiter starten wird. Der Rückstand auf den Überraschungsspitzenreiter Linzer ASK beträgt bereits sechs Punkte, allerdings wird der Punktestand vor dem Beginn der Meisterrunde halbiert.

"Altach hat uns mit individueller Klasse abgestraft", klagte am Montag André Ramalho, der Salzburger Abwehrchef, der früher für Bayer Leverkusen verteidigt hat. Für diese individuelle Stärke des Gegners stand vor allem ein anderer ehemaliger Bundesligaprofi: Sidney Sam, 32, brachte Altach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der frühere DFB-Nationalspieler, der unter anderem für Schalke, Leverkusen und den HSV gespielt hat, wechselte im vergangenen Oktober ins beschauliche "Ländle" nach Vorarlberg - für die Altacher erweist sich Sam als Transfer-Volltreffer.

Salzburg hingegen leidet nach einem erneuten Ausverkauf. Die vielen Abgänge vor der Saison hatte RB mit dem neuen Trainer Jesse Marsch im Herbst noch bestens kompensiert, doch die Winterverluste von Sturmjuwel Erling Haaland (Dortmund) sowie der weiteren Leistungsträger Minamino (FC Liverpool) und Pongracic (Wolfsburg) waren offenbar zu viel Aderlass. Die Bilanz der sieggewohnten Salzburger seither: fünf Pflichtspiele, null Siege - Aus in der Europa League gegen Frankfurt und Verlust der Ligaspitze an den bärenstarken Linzer ASK. Im Halbfinale des österreichischen Pokals müssen die verunsicherten Salzburger am Donnerstag nun ausgerechnet gegen Linz antreten, zur nächsten harten Bewährungsprobe.