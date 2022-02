Der österreichische Sport trauert um Ronald Leitgeb: Der langjährige Tennistrainer- und Funktionär ist unerwartet im Alter von 62 Jahren verstorben, dies bestätigte der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Mittwoch. Leitgeb hinterlässt seine Frau Bettina sowie Sohn Florian. Seine größten Erfolge feierte Leitgeb an der Seite des früheren French-Open-Siegers Thomas Muster, den er nach dem Triumph in Paris 1995 auch an die Spitze der Weltrangliste führte. Von 1994 bis 1997 war er zudem Davis-Cup-Kapitän des ÖTV, dem Leitgeb später von 2012 bis 2015 als Präsident vorstand. "Mit Ronnie Leitgeb verliert Österreichs Tennis und auch der österreichische Tennisverband eine seiner schillerndsten und bedeutendsten Persönlichkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten", sagte ÖTV-Präsident Martin Ohneberg. Thomas Muster übermittelte: "Mein Freund und Mentor hat heute für immer die Augen geschlossen. Mein Beileid gilt der Familie und den Angehörigen. Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen. Lieber Ronnie, mit Respekt und Demut bedanke ich mich, Teil deines Lebens gewesen zu sein und all diese großartigen Momente mit dir geteilt zu haben. Wir werden dich sehr vermissen. Rest In Peace."